Wasserstoff-Weltrekord im Hyundai Nexo

Bertrand Piccard, französischer Luft- und Raumfahrer und Präsident der Solar Impulse Stiftung, hat einen neuen Wasserstoff-Weltrekord im Hyundai Nexo aufgestellt. Und zwar für die längste Strecke mit einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug. Mit dem Hyundai Nexo legte Piccard insgesamt 778 Kilometer mit einer einzigen Tankfüllung zurück. Von Sarreguemines in der Mosel-Region Grand Est bis zum Musée de l’Air et de l’Espace in Le Bourget nordöstlich von Paris. Bei seiner Ankunft standen laut Bordcomputer noch weitere 49 Kilometer Reichweite zur Verfügung.

Piccard begrüßte auf seiner Weltrekordtour zahlreiche prominente Passagiere auf dem Beifahrersitz. So nahm Fürst Albert von Monaco ebenso Platz wie Großherzog Henri von Luxemburg. Während der gemeinsamen Fahrt konnten sich die Begleiter über die Nachhaltigkeit der Brennstoffzellen-Technologie im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz informieren und austauschen.

Bereits seit 2013 produziert Hyundai als erster Automobilhersteller weltweit wasserstoffbetriebene Fahrzeuge in Serie. Seit 2018 ist der Nexo mit der Brennstoffzellentechnologie der zweiten Generation unterwegs. Das 163 PS starke SUV hat nach dem neuen Verbrauchszyklus WLTP eine Reichweite von 756 Kilometern mit einer Tankfüllung. Der Betankungsvorgang dauert etwa fünf Minuten.

