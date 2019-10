WD-40 – 66. Geburtstag im Weltraum

Den 66. Geburtstag der WD-40 Company krönte ein besonderen Ereignis . Eine Dose „WD-40 Flexible“ Multifunktionsprodukt reiste mit einem Stratosphärenballon zu den Sternen im Weltraum. Das weltbekannte, vielverwendete Produkt kehrte damit zu seinem Ursprung und ersten Einsatzort zurück. 1953 entwickelte die Rocket Chemical Company das Produkt für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt als Entfettungs- und Rostschutzmittel.

Im Rahmen der spoga + gafa Messe in Köln wurde das Event am zweiten Messetag moderiert und per Video festgehalten. Der Ballon war mit Kamera und GPSTracker ausgestattet. So konnte man eine Flugzeit von knapp 3,5 Stunden messen. Bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h legte der Ballon rund 100 km zurück. Dabei erreichte er eine Flughöhe von bis zu 37.000 Metern. Nach der Landung nahe Wiesbaden wurden Ballon und Dose wieder eingesammelt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp