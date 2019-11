WD-40 feiert 66-jähriges Jubiläum

WD-40 feiert sein 66-jähriges Jubiläum und bietet im Dezember für den Fachhandel eine neue Verkaufsaktion an. Werden 24 WD-40 Dosen aus dem Produktsortiment Multifunktionsprodukt oder Specialist gekauft, erhalten sie einen Blechkalender gratis.

Der Blechkalender hat eine Größe von 30×40 cm und ist ein Blickfang in jeder Werkstatt. Er ist jahresunabhängig gestaltet um viele weitere WD-40 Jubiläen zu erleben. Er erinnert mit seinem 50er Jahre Retrodesign an die Geburtsstunde des WD-40. Abgebildet ist die erste WD-40 Dose aus dem Jahr 1953. Ausgestattet mit vier vorgestanzten Bohrlöchern läßt er sich problemlos aufhängen.

Mit vier Verkaufsaktionen pro Geschäftsjahr will WD-40 Company Ltd. Kunden die Möglichkeit bieten, Kaufanreize zu schaffen. Die dadurch entstandene Fangemeinde an Endanwendern, die auf neue Werbemittel wartet, steigt stetig.

