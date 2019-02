WD-40 Flexible – sprüht in alle Ecken

WD-40 Flexible sprüht in alle Ecken – es erreicht selbst schwer zugängliche Stellen und überzeugt durch sein biegsames Sprührohr und die problemlose Bedienbarkeit mit nur einer Hand. Das Portfolio der WD-40 Multifunktionsprodukte wird also um ein neues Produkt in einer für den professionellen Einsatz vorgesehenen 400ml Sprühdose ergänzt. Dank des innovativen biegsamen Sprührohrs aus Metall lassen sich selbst schwer zugängliche Stellen erreichen.

WD-40 Flexible ist ideal für Präzisionsarbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen: Mechanik, Kfz-, Lkw-, Motorrad-Service, Sanitärbereich, Landwirtschaft, Industrie, Wartung und vieles mehr. Das Produkt bietet allen Anwendern einen vielseitigen Nutzen: es ist sparsam im Verbrauch und reduziert den Zeitaufwand bei der Anwendung. So müssen Teile, Systeme, Abdeckungen oder Zahnräder nicht mehr demontiert werden, um präzise die gewünschten Stellen zu erreichen. Gleichzeitig wird eine Überdosierung und somit eine Verschwendung des Produkts vermieden.

