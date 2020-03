WD-40 – Neuer Sales Manager

Seit Dezember 2019 unterstützt Ferdinand Weber als Sales Director Germany and Austria die Geschäftsführung WD-40 D.A.CH. Webers vorherige Position des Sales Managers Retail Germany and Austria wurde nun intern durch den bisherigen Key Account Manager Retail Josef Simet neu besetzt.

Josef Simet – Sales Manager Retail Germany and Austria

Seit Januar 2016 ist Josef Simet Teil der WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland. Eingestellt als Key Account Manager Retail Germany and Austria fokussierte er sich auf führende Kunden aus dem Einzelhandel, um mit ihnen zu wachsen und neue Distributionskanäle zu erschließen. Durch seine langjährige Vertriebserfahrung, unter anderen bei der Einhell Germany AG, konnte Simet sich als Key Account Manager Retail bei dem Unternehmen aktiv einbringen und den Vertriebskanal erfolgreich auf ein nächstes Level heben. In seiner neuen Funktion als Sales Manager Retail Germany and Austria verantwortet Simet nun das gesamte Retail Vertriebsteam. Er kümmert sich um die strategische Ausrichtung der 5-Jahres-Ziele. Es gilt, die Anforderungen von Markt, Kunde und Endanwender zu verstehen und durch gezielte Aktivitäten zu bedienen. Dabei sollen auch neue Märkte erschlossen werden.

Die Beförderung wurde im Rahmen des Halbjahresmeetings Anfang März offiziell bekannt gegeben. Simet berichtet direkt an den Sales Director Germany and Austria, Ferdinand Weber.

