Personalwechsel bei Audi und Seat

Insider wussten es ja schon seit geraumer Zeit. Hermann Prax, Leiter der Presseabteilung bei Porsche Austria definiert künftig Öffentlichkeitsarbeit bei Porsche Salzburg neu. Im Zuge seiner digitalen Transformationsaktivitäten sieht er neue Herausforderungen und auch einen damit verbundenen Wechsel bei Audi. So gesehen übernimmt mit 1. September 2023 Johannes Posch die Kommunikationsagenden von Gudrun Glück, die mit ihrem engagierten persönlichen Einsatz in den letzten 10 Jahren wesentlich dazu beigetragen hat die Marke erfolgreich in der heimischen Medienlandschaft abzubilden und es gleichzeitig auch schaffte das Marken- und Produktimage selbst in herausfordernden Zeiten auszubauen.

Ebenfalls neu besetzt wurde bereits im Mai die Pressestelle von Seat und Cupra. Nach dem Abgang von Oliver Schmidt in den Sportbereich hat Matthias Weiskopf (34) bereits im Mai die Position übernommen. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Hermann Prax. Von 2017 bis zu seinem Wechsel in die Presseabteilung verantwortete Weiskopf das Produkt- und Marken übergreifende Training für Seat, Cupra & VW Nutzfahrzeuge. Sein beruflicher Einstieg in die Porsche Holding Salzburg erfolgte bereits 2013 zuerst in einem Praktikum bei Audi, bevor er 2014 als Produktmanager zur Marke Seat wechselte.

Er absolvierte an der Universität Innsbruck ein Bachelorstudium in „Business & Economics“ und ein Masterstudium in „Strategic Management“; 2021 schloss er auch ein berufsbegleitendes Studium „Master in Training & Development“ an der Salzburg Business School SMBS ab.

