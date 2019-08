Wechselstationen für E-Bike-Batterien

Die Serienproduktion der Wechselstationen für E-Bike-Batterien „Swobbee Sharing Points“ ist angelaufen. In Deutschland. Ist derartiges eigentlich auch in Österreich vorhanden, oder zumindest angedacht? Bekannt ist nur, dass mehrere österreichische Tourismusregionen ein Netz von Verleih- und Akkuwechselstationen aufgezogen haben.

Zu Beginn werden wöchentlich zwei Wechselstationen am Firmensitz von Greenpack zusammengebaut. Bis zum Jahresende sollen 30 bis 50 Stationen die Montagehalle in Berlin verlassen haben. Die ersten Sharing Points gehen an Kunden und Partner in Berlin, Freiburg, Stuttgart, Frankfurt und Bochum.

Die Swobbee-Wechselstationen verfügen in ihrer Standardversion über acht Fächer, die man dank des speziellen technischen Designs mit unterschiedlichen Akkus bestücken kann. Aktuell kann man an den Swobbee-Stationen die standardisierten Akkus von Greenpack sowie die „Kraftpaket“-Batterien des Elektroroller-Herstellers Kumpan laden. Das System ist offen für die Integration weiterer Akkus.

