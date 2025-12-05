Weihnachten im GT Format am Porsche Hof in Salzburg

Weihnachten im GT Format am Porsche Hof in Salzburg . Man zeigt sich dieser Tage nicht nur von seiner festlich beleuchteten Seite – auch der Porsche-Hof in der Alpenstraße hüllt sich in weihnachtlichen Glanz. Unter dem Motto „GT-Faszination zum Fest“ präsentiert Porsche eine exklusive Sonderschau legendärer und aktueller 911-GT-Modelle. Für Sportwagenfans ist das Event ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk – glänzend, kraftvoll und emotional.

Die GT-Modellreihe gilt seit jeher als die kompromissloseste Interpretation des Porsche 911. Purismus, Motorsporttechnik und eine klare Ausrichtung auf maximale Fahrdynamik definieren Fahrzeuge wie den 911 GT3, GT3 RS oder den 911 GT2 RS. In der Sonderschau sind sowohl aktuelle als auch historische Modelle zu sehen – jedes ein Kapitel der langen GT-Erfolgsgeschichte.

Atmosphäre wie im Sportwagen-Wunderland

Zwischen Tannengrün, stimmungsvollen Lichteffekten und dezenten weihnachtlichen Akzenten wirken die GT-Modelle fast wie Kostbarkeiten unterm Christbaum. Besucher wandeln durch eine Galerie aus Leichtbau, Hochdrehzahlkonzepten und Motorsport-DNA. Besonders beeindruckend: detaillierte technische Exponate, Aerodynamik-Elemente und Motorsportteile, die die Nähe der GT-Familie zum Rennsport greifbar machen.

Die GT Highlight Modelle sind zweifellos der aktuelle 011 GT3 RS, ein 911 GT2 RS, ein 911 GT3 Touring und die historischen GT Modelle beginnend mit dem Porsche 911 RSR von 1973 über den 996 GT3 bis hin zu den aktuellen Modellen.

Eine Ausstellung für echte Enthusiasten

Die Sonderschau am Porsche-Hof in Salzburg ist ein besonderes Erlebnis für alle, die Herzklopfen nicht nur vom Weihnachtsrummel, sondern auch von Hochdrehzahlmotoren bekommen. Zwischen Christbaum und Kohlefaser zeigt Porsche eindrucksvoll, wie sich Tradition, Performance und Emotion miteinander verbinden lassen. Eine weihnachtliche Einladung an alle, die das Fest der Liebe mit einer Prise Motorsport genießen wollen.