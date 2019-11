Weltpremiere Ferrari Roma – das neue Dolce Vita?

Bei einer Präsentation für Kunden und Journalisten in der symbolträchtigen Hauptstadt Italiens wurde der neue Ferrari Roma vorgestellt. Das neue Coupé 2+ mit seinem Front-Mittelmotor ist gekennzeichnet durch edle Proportionen und ein zeitloses Design gepaart mit einmaliger Leistung und herausragendem Handling.

Der Ferrari Roma ist nicht nur ein Paradebeispiel für italienisches Designs, sondern dank seinem Turbo-V8 aus der Motorenfamilie, die vier Jahre in Folge zum International Engine of the Year gekürt wurde, auch für herausragende Leistung. In der vorliegenden Version bringt der Motor bei 7.500 U/min 620 PS auf die Straße und ist verbunden mit dem neuen 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das erstmals auf dem SF90 Stradale eingesetzt wurde.

Mit seinem charakteristischen Flair und Stil ist dieses Auto eine moderne Interpretation des unbeschwerten, genussfreudigen Lebensgefühls im Rom der 1950er und 60er Jahre. Der Ferrari Roma bietet nun anspruchsvollen Kunden die Finesse und Eleganz, die das „Dolce Vita“ in unserer Zeit wieder auferstehen lassen.

Mehr dazu auf www.ferrari.com. Hier vorab die ersten Hardfacts zum neuen Modell.

Die technischen Daten des Ferrari Roma

Typ V8 – 90° Turbo

Gesamthubraum 3855 ccm

Bohrung und Hub 86,5 mm x 82 mm

Max. Ausgangsleistung* 456 kW (620 PS) bei 5750 – 7500 U/min

Max. Drehmoment 760 Nm bei 3000 – 5750 U/min

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge 4656 mm

Breite 1974 mm

Höhe 1301 mm

Radstand 2670 mm

Trockengewicht ** 1472 kg

FAHRLEISTUNG

Höchstgeschwindigkeit >320 km/h

0-100 km/h 3,4 Sek.

0-200 km/h 9,3 Sek.

