Weltpremiere in Genf – Skoda Vision X

Weltpremiere in Genf – Skoda Vision X. Sportlich, kompakt und voller fortschrittlicher Technologien – so sieht Skoda das Urban Crossover der Zukunft. Die Studie überträgt die charakteristischen Merkmale der erfolgreichen Skoda SUV-Modelle neu interpretiert in ein weiteres Fahrzeugsegment. Die Skoda VISION X feiert Weltpremiere auf dem internationalen Auto-Salon 2018 in Genf. Kompakte Proportionen, kurze Überhänge und präzise geführte Linien betonen den agilen und sportlichen Charakter des Konzeptfahrzeugs. Im Innenraum bietet die Skoda VISION X innovative Infotainment Technologie. Besonderes Highlight: Das nachhaltige Antriebskonzept der Skoda VISION X kombiniert einen CNG-, Benzin- und Elektroantrieb und sorgt für spontane Kraftentfaltung, mehr Agilität und ermöglicht CO2-Emissionswerte von weniger als 90 Gramm pro Kilometer.

„Emotionales Design, moderne Antriebtechnologie und voll vernetzt: Mit der Konzeptstudie Skoda VISION X präsentieren wir unsere Vision eines modernen Urban Crossovers“, sagt Skoda Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier und fügt hinzu: „Das Exterieur-Design gibt einen konkreten Ausblick auf das dritte Mitglied der erfolgreichen SUV-Familie. Mit ihm werden wir zukünftig noch mehr Kunden für die Marke Skoda begeistern.“

Nachhaltiges Antriebskonzept: mehr Agilität, weniger Emissionen

Zukunftsweisende Technologie prägt auch das Antriebssystem der Skoda VISION X, das sowohl auf Agilität als auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Ein neuartig konfiguriertes Hybrid-System sorgt für spontane Kraftentfaltung und niedrige Emissionswerte. Dabei wird erstmals ein hocheffizienter und besonders schadstoffarmer Verbrennungsantrieb mit einem Riemen-Startergenerator und einem Elektromotor an der Hinterachse kombiniert, der auf kurzen Strecken allein für Vortrieb sorgen kann und darüber hinaus eine unterstützende Boost-Funktion beim Anfahren übernimmt. Auf die Straße oder auch auf unbefestigtes Terrain gelangt die Kraft also über die Vorderräder, die Hinterräder, oder bei Bedarf über alle vier Räder. Im Alltagsverkehr kommt das fortschrittliche Hybrid-System der Skoda VISION X auf einen nach EU-Testzyklus (NEFZ) ermittelten kombinierten CO2-Emissionswert von 89 Gramm pro Kilometer.

Der CNG-Antrieb erzeugt eine Höchstleistung von 96 kW/130 PS sowie ein maximales Drehmoment von 200 Nm. Ein CNG-Tank befindet sich unter dem Rücksitz, der zweite hinter der Hinterachse. Der CNG-Antrieb wirkt auf die Vorderachse, an der Hinterachse gibt es einen Elektromotor. Dieser wird bei Bedarf zugeschaltet – um zusätzliche Kraft beim Anfahren zu aktivieren (Boost-Effekt) oder um die Traktion auf glattem Untergrund und abseits befestigter Straßen zu verbessern.

Der Verbrennungsmotor verfügt mit dem riemengetriebenen Starter-Generator (RSG) über einen Elektromotor und sorgt im Zusammenspiel mit dem zweiten Elektromotor an der Hinterachse für kontinuierlichen Allradantrieb. Dieser bezieht seine Energie aus einem 48-Volt-Lithium-Ionen-Batteriesystem. Dank Rekuperation lädt sich die Lithium-Ionen-Batterie während der Fahrt auf. Im Alltagsverkehr sorgt die intelligente Betriebssteuerung des Hybrid-Systems für ein möglichst effizientes Zusammenwirken zwischen dem Verbrennungs- und dem Elektromotor.

Technologie und Design für Infotainment und Connectivity

Nachdem für fast alle Skoda Modelle die neuesten Infotainment- und Connectivity-Funktionen erhältlich sind, führt die Skoda VISION X die Digitalisierung der Skoda Modelle konsequent fort.und bietet digitale Dienste wie Smart Parking, HoppyGo, TwoGo oder CareDriver.

Diese Techniken:

› leiten den Fahrer zu freien Parkplätzen

› bieten das Fahrzeug zur Miete an, wenn es nicht gebraucht wird

› bieten Mitfahrgelegenheiten an

› oder sorgen beispielsweise dafür, dass Kinder aus dem Kindergarten abgeholt werden, wenn man es einmal nicht rechtzeitig schafft.

Elektrisch angetriebene Skateboards für den letzten Kilometer

Zum ‚Simply Clever‘ Konzept der Skoda VISION X gehört eine weitere nachhaltige Idee. Der Gepäckraum der Skoda VISION X weist spezielle Verankerungssysteme auf, mit denen zwei elektrisch angetriebene Skateboards befestigt sind. Ebenso sicher an Bord verstaut sind zwei Helme und eine Kameradrohne, mit der sich die rasante Fahrt auf dem Board für einen Videoclip aufzeichnen lässt. In die Rückenlehnen der Sportsitze für Fahrer und Beifahrer sind außerdem herausnehmbare Protektoren integriert, die den Halswirbel- und Rückenbereich des Skateboard Fahrers schützen. In der Mittelkonsole befinden sich zwei integrierte Sportflaschen.