Weltpremiere – ABT RS5-R Mit 530 PS im Revier der Supersportwagen

Weltpremiere – ABT RS5-R Mit 530 PS im Revier der Supersportwagen. In seiner Leistungssteigerung für den aktuellen Audi RS5-R hat Abt Sportsline einen ganzen Kleinwagen versteckt. „Beim Abt RS5-R holen wir 80 PS und 90 Nm mehr aus dem 2,9 Liter großen Biturbo-V6, der konstruktiv sehr an das Triebwerk des ersten Audi RS4 erinnert“, so CEO Hans-Jürgen Abt stolz. Erstmals live zu sehen ist das auf 50 Exemplare limitierte Fahrzeug auf dem Auto-Salon Genf (8. bis 18. März).

Dank Abt Power wächst die Leistung somit von 450 PS/331 kW auf 530 PS/390 kW. Parallel legt das maximale Drehmoment um 15 % von 600 auf 690 Nm zu. Das spiegelt sich auch in den Fahrdaten wider, so dass sich die Beschleunigung von 0 auf 100 von 3,9 auf 3,6 Sekunden verbessert. In der Welt der Supersportwagen sind das Welten. Der auch international größte Tuner für Fahrzeuge des VW- und Audi-Konzerns hat jedoch noch mehr zu bieten: So zum Beispiel die Abt Schalldämpferanlage, die Teil des Performance-Konzepts ist und den fauchenden, charismatischen V6-Sound bietet, den Auto-Enthusiasten aus aller Herren Länder lieben. Mit ihren vier Carbon-Endrohren, Durchmesser 102 mm, ist sie ein Augen- und Ohrenschmaus.

Das Serienfahrwerk hat der Tuner aus Kempten deshalb mit Abt Sportstabilisatoren und Abt Gewindefahrwerksfedern aufgewertet. Somit kann der Kunde selbst entscheiden, welchen Grad der Tieferlegung er bevorzugt. Gemeinsam mit dem Partner KW automotive ist außerdem bereits ein Gewindefahrwerk mit einer speziellen Abt Dämpferabstimmung in Entwicklung. Diese ermöglicht ein sportlich-dynamisches Fahrerlebnis, ohne den notwendigen Fahrkomfort zu vernachlässigen.

Wer viel leistet, darf ruhig auf großem Fuß leben: Während der Basis-RS5 mit 19-Zoll-Rädern vom Band läuft, gibt Abt Sportsline dem Coupé seine 21 Zoll große Felge Abt SPORT GR mit. Das athletisch definierte Rad bringt kein Gramm zu viel auf die Waage und zeichnet sich durch das stark konkave Felgenbett aus. Das Reifenformat beträgt 275/25 ZR21.

Ein Blick auf die Aerodynamikfeatures: Hier stechen die Abt Frontlippe, die Abt Frontflics und der Abt Frontgrillrahmen mit RS5-R Logo ins Auge. Während des Überholvorgangs sind die aggressiven Flanken mit den optionalen Abt Radhausentlüftungen zu sehen, die mit Carbon-Finnen aufwarten. Auch hinten sind die neuen Anbauteile in glänzendem Sichtcarbon ausgeführt der Heckschürzeneinsatz genauso wie der Spoiler.

Außerdem: eine individuelle Innenausstattung inklusive Teilleder-Sitzen mit RS5-R-Schriftzug, Abt Schaltknaufabdeckung (Carbon), AbtRS5-R ‚1 of 50‘-Plakette und viele weitere Extras. So wird der Abt RS5-R zu einem wahrhaft faszinierenden Gesamtpaket.