Wenn der Motor unrund läuft, wird es Zeit für den Frühjahrsputz

Mit dem JetClean Tronic II von Liqui Moly kann die Werkstatt den Motor und das Kraftstoffsystem einer Grundreinigung unterziehen. So läuft der Motor wieder rund.

Der Verbrennungsvorgang lässt „Dreck“ im Motor entstehen

Sobald ein Motor läuft, entstehen Verbrennungsrückstände, die sich auch an den Einspritzdüsen festsetzen. Dadurch kann der Kraftstoff nicht mehr so fein zerstäubt werden. Leistungsverlust, Mehrverbrauch und noch mehr Verbrennungsrückstände sind die Folge. Auch das Ansaugsystem leidet darunter. Hier entsteht der Dreck zum einen durch die Abgasrückführung und zum anderen durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Diese Ablagerungen sind deswegen so problematisch, weil moderne Motoren viel empfindlicher auf Verschmutzungen reagieren als ältere. Das kann bis hin zum Motorschaden führen.

Benzinadditive sind blau eingefärbt

Diese Ablagerungen lassen sich mit dem JetClean Tronic II besonders schnell und gründlich entfernen. Angeschlossen an das Einspritz- oder das Ansaugsystem pumpt das Gerät eigens entwickelte Reinigungsadditive hinein. „Das ermöglicht eine konzentrierte und effektive Entfernung der Ablagerungen“, so David Kaiser. Es gibt vier Additive für das JetClean Tronic II: jeweils für das Einspritz- und Ansaugsystem, sowie das Kraftstoffsystem von Benzin- und für Dieselmotoren. Um Verwechslungen vorzubeugen, sind die Benzinadditive blau eingefärbt. So reicht ein Blick in die beiden Tanks des JetClean Tronic II, um zu erkennen, ob die Restmenge vor dem nächsten Einsatz entfernt werden muss oder einfach aufgefüllt werden kann.

Der Strom kommt vom Fahrzeug selbst

Der Reinigungsprozess selbst wird vom Gerät überwacht. Die Stromversorgung kommt von der Autobatterie. So kann man mobil bzw. vor Ort arbeiten. Der Mechaniker kann in der Zwischenzeit andere Arbeiten erledigen und trotzdem besteht die Sicherheit, dass nichts schief geht und dass das Kraftstoffsystem danach nicht aufwendig entlüftet werden muss. Um dasselbe Resultat zu erzielen, bliebe ansonsten nur, die Bauteile auszubauen und sie von Hand zu säubern – ein ungleich umständlicheres und aufwendigeres Vorhaben.

Nicht nur PKWs lassen sich reinigen

Ebenso Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Motorräder und Boote. Nach der Reinigung liefert der Motor wieder seine ursprüngliche Leistung, die Lebensdauer des Einspritzsystems wird erhöht und die Gefahr von Motorproblemen sinkt.

Serviceangebot für Werkstätten

Die Werkstatt kann die Reinigung sowohl problembezogen als separate Serviceleistung anbieten. Diese Arbeit lässt sich auch vorbeugend in die Jahresinspektion integrieren. Beides hilft, sich von der Konkurrenz abzuheben. Und gerade bei stark belasteten Fahrzeugen spürt der Kunde sofort einen deutlichen Unterschied. Abhängig von der Anzahl der durchgeführten Reinigungen hat sich das JetClean Tronic II schon nach wenigen Wochen amortisiert.

Diese Gerätereihe gibt es seit 2005

2005 brachte das Unternehmen das Vorgängermodell JetClean Tronic auf den Markt und hat seitdem rund 1000 Geräte in alle Welt verkauft. Das neue, in Deutschland hergestellte JetClean Tronic II soll diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Der Umstieg vom alten Gerät auf den Nachfolger fällt leicht, weil die bestehenden Adaptersätze weiter verwendet werden können. „Das JetClean Tronic II haben wir von Grund auf neu entwickelt. In seine Konstruktion sind 13 Jahre Erfahrung mit dem Vorgängermodell eingeflossen“, sagte David Kaiser. „Es ist besser, kompakter, robuster und mobiler

Weitere Infos zum Gerät:

liqui-moly.biz/jetclean-tronic-ii