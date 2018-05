Wenn der neue Porsche-Schauraum ein 911er ist

Wenn der neue Porsche-Schauraum ein 911er ist… dann ist das ein Hinweis darauf, dass das neue Porsche Zentrum Salzburg eröffnet wurde. Der Liebe zum Detail folgend, ist die Größe des Schauraums – rein zufällig – 911 m2 . Und in dem werden insgesamt 18 Ausstellungsfahrzeuge präsentiert. Johann Sieberer, Geschäftsführer der Porsche Holding Salzburg: „Hier werden Kunden die gesamte Modellpalette und die Marke Porsche hautnah erleben können.“ Auch hochwertige Gebrauchtwagen mit dem Siegel „Porsche Approved“ sind am Standort zu finden.

Werksarchitektur

Beim Neubau des Porsche Händlerstandorts wurde die neueste Werksarchitektur der Marke umgesetzt. Lichtdurchflutete, großzügige Räumlichkeiten sorgen für angenehmes Ambiente. Und – die Sportwagenmarke Porsche nun wieder in der Alpenstraße beheimatet. Service- und Reparaturarbeiten werden im neuen Porsche Zentrum rasch, flexibel und auf höchstem Niveau durchgeführt. Das ermöglicht eine neue Werkstatt mit 1.400 m2 und ein rund 200 m2 großes Teilelager. Im Porsche Zentrum Salzburg sind 25 Mitarbeiter beschäftigt.

Zurück zu den Wurzeln

Mit der Neuerrichtung in der Alpenstraße kehrt Porsche an seinen Ursprung zurück. 1949 wurde der Firmensitz des von Ferry und Louise Piëch gegründeten Unternehmens Porsche Konstruktionen von Gmünd nach Salzburg in die Alpenstraße verlegt. Während Ferry Porsche nach Stuttgart ging, um sich dort um den Aufbau der Sportwagenmarke zu kümmern, starteten Louise Piëch und ihr Mann Anton in der Alpenstraße mit der Entwicklung des österreichischen VW Imports. Der Grundstein für die Porsche Holding – heute das größte Automobilhandelsunternehmen Europas.

eröffneten das neue Porsche Zentrum Salzburg: Dr. Wolfgang Porsche, Richard Irnesberger, Hans Peter Porsche, Peter Daniell Porsche (von links)

70 Jahre Porsche

2018 ist für die Marke Porsche ein besonderes Jahr: Seit 70 Jahren baut Porsche Sportwagen. Aus diesem Anlass bietet das Porsche Zentrum Salzburg am 8. Juni mit den Sportscar-Days ein besonderes Zuckerl. Eingeladen sind alle Porsche Fans, das 70-Jahr-Jubiläum mitzufeiern. Unter dem Motto „Back to the roots“ werden die Besucher auf eine Zeitreise entführt, die von den Anfängen in der Alpenstraße bis in die Gegenwart führt.