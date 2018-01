Westfalia Kepler Six – Flexibler Campingbus

Westfalia Kepler Six – Flexibler Campingbus. Westfalia bringt mit dem Kepler Six auf Basis des VW T6 mit langem Radstand ein flexibles Multitalent mit variablem Raumkonzept auf den Markt. Der Campingbus bietet Platz für bis zu sechs Personen, vier Schlafplätze, eine kleine Küche und eine Waschmöglichkeit.

Das Schienensystem im Heck erlaubt dem Kunden zu entscheiden, ob er lieber mit oder ohne Doppelbett, mit zwei, drei oder vier Sitzen reisen möchte. Die Sitze können dank der Langausführung des T6 auch hintereinander angeordet werden. So entsteht eine große Durchlademöglichkeit etwa für Surfboards, Mountain-Bikes oder Skier. Oder der Kepler Six wird als reiner Transporter genutzt, in dem die modularen Teile aus dem Heck entfernt werden.