Wieder Modellautobörse in Ingolstadt

Nach der Corona-Pause findet die Modellautobörse wieder in Ingolstadt im Audi-Forum statt. Sie zählt zu den größten ihrer Art. Sie findet am 27. November zum 27. Mal statt. Das traditionelle Sondermodell ist in diesem Jahr ein DKW Schnelllaster F 89 L im Maßstab 1:87. Der Lieferwagen war das erste Fahrzeug, das man in Ingolstadt produzierte. Die Miniatur ist auf 666 Stück limitiert und wie immer bei der Ingolstädter Börse in Pink. Auch einen Pin gibt es wieder. Er zeigt in einer Auflage von 333 Stück den Audi RS Q e-Tron. Der debütierte im Jänner bei der Rallye Dakar und holte im März bei der Abu-Dhabi-Desert-Challenge den Gesamtsieg.

Der Eintritt zur Modellautobörse Ingolstadt von 10 bis 15 Uhr im Kundencenter ist frei. Genauso der Besuch des Audi-Museums Mobile an diesem Tag. Der Erlös aus dem Verkauf von Sondermodell und Pin kommt einem karitativen Zweck zugute. (aum)

