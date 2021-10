Wien – Paris alternativ im Nightjet

Die Strecke Wien – Paris kann man ab 13. Dezember alternativ auch im Nightjet zurücklegen. Die neue Nachtzugverbindung ist eine Kooperation der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der französischen SNCF und der Deutschen Bahn. Der Direktzug nach Paris lässt die Geschichte des Orient-Expresses wiederaufleben. Der war bis 2007 auf dieser Verbindung unterwegs.

Dreimal wöchentlich fährt ab dann der Nightjet von Wien nach Paris. Jeweils montags, donnerstags und samstags geht es direkt vom Wiener Hauptbahnhof nach Paris Gare de l‘Est. Über St. Pölten, Linz, Salzburg und München. Abfahrt in Wien ist um 19.40 Uhr, Ankunft in Paris am nächsten Tag um 9.42 Uhr. Jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag einer Woche dann die umgekehrte Verbindung von Paris nach Wien.

Aber nicht nur Wien – Paris ist ab Fahrplanwechsel alternativ im Nightjet möglich. Dann geht auch ein neuer Nightjet von Zürich über Basel und Köln nach Amsterdam. Diese Verbindung bietet auch preisgünstige Plätze in Intercity-Sitzwagen. Die neuen Nightjet-Linien bieten neben den herkömmlichen Einzelplätzen im Sitzwagen, Liegewagen mit Vierer-Abteilen oder die Fahrt im Schlafwagen. Dabei ist die Buchung von eigenen (Privat-)Abteilen möglich.

