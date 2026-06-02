Wiener Elektro Tage 2026- E-Mobilität kommt in Fahrt – Über 70.000 Besucher, zahlreiche Österreich-Premieren und ein Bekenntnis zur Mobilitätswende: Die Wiener Elektro Tage haben sich auch 2026 als Plattform für Elektromobilität in Österreich präsentiert. Drei Tage lang verwandelte sich der Wiener Rathausplatz in einen Treffpunkt für Automobilhersteller, Branchenexperten, Politik und interessierte Konsumenten.

Bereits zum sechsten Mal fand das Großevent statt und setzte dabei neue Maßstäbe. Vom 29. bis 31. Mai nutzten mehr als 70.000 Menschen die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen der Elektromobilität zu informieren, neue Fahrzeuge kennenzulernen und Zukunftstechnologien hautnah zu erleben. Damit bestätigten die Wiener Elektro Tage eindrucksvoll ihre Rolle als wichtigstes Schaufenster für nachhaltige Mobilität in Österreich.

Besonders bemerkenswert war die enorme Bandbreite der ausgestellten Fahrzeuge. Vom kompakten Elektro-Stadtauto über familienfreundliche SUV und Vans bis hin zu leistungsstarken Sportwagen zeigte die Branche, wie vielfältig das Angebot inzwischen geworden ist. Mehr als 60 Fahrzeuge von insgesamt 20 Herstellern standen im Mittelpunkt des Geschehens und verdeutlichten, dass Elektromobilität längst alle Fahrzeugsegmente erreicht hat.

Publikumsmagnete am Catwalk

Ein besonderer Publikumsmagnet waren die zahlreichen Österreich-Premieren. Im Rahmen eines neu entwickelten „Catwalk-Konzepts“ wurden die neuen Modelle direkt vor der Hauptbühne ins Rampenlicht gerückt. Zu den Highlights zählten unter anderem der Audi Q4 e-tron, der Cupra Raval, der Mazda CX-6e, der Porsche Cayenne Electric sowie der Renault Twingo E-Tech Electric. Auch Modelle wie der Škoda Epiq, der VW ID.3 NEO oder der Xpeng X9 sorgten für großes Interesse bei Fachpublikum und Besuchern gleichermaßen. Das innovative Präsentationsformat verlieh den Fahrzeugneuheiten zusätzliche Aufmerksamkeit und schuf eine attraktive Bühne für Hersteller und Medien.

Die Bedeutung der Veranstaltung wird auch durch die vertretenen Marken unterstrichen. Die 20 teilnehmenden Automobilhersteller repräsentieren gemeinsam mehr als 60 Prozent des österreichischen Neuwagenmarktes. Neben bekannten europäischen Marken waren auch neue Anbieter aus Asien vertreten, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ergänzt wurde das Angebot durch Unternehmen aus den Bereichen Ladeinfrastruktur, Finanzierung, Mobilitätsdienstleistungen und Energieversorgung. Dadurch entstand ein umfassender Überblick über das gesamte Ökosystem der Elektromobilität.

Rahmenprogramm & Modellvielfalt

Doch die Wiener Elektro Tage beschränkten sich nicht allein auf Fahrzeugpräsentationen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm machte die Veranstaltung zu einem Treffpunkt für Information, Diskussion und Austausch. Erstmals wurde die offizielle Eröffnung durch einen Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters ergänzt. Rund 90 Medienvertreter und Aussteller verfolgten dabei Fachvorträge und Diskussionen über die aktuelle Entwicklung der Elektromobilität in Österreich. Vertreter von Industrie, Interessenverbänden und Mobilitätsorganisationen diskutierten über Chancen, Herausforderungen und Perspektiven der Branche.

Dabei zeigte sich ein klarer Konsens: Die Elektromobilität befindet sich in Österreich in einer Phase neuen Wachstums. Eine steigende Nachfrage privater Käufer, eine wachsende Modellvielfalt und kontinuierliche technologische Fortschritte sorgen für zusätzlichen Schwung. Gleichzeitig wird deutlich, dass E-Mobilität längst nicht mehr als Zukunftsvision betrachtet wird, sondern bereits heute ein wesentlicher Bestandteil der Mobilitäts- und Energiewende ist. Alltagstauglichkeit, Effizienz und sinkende Einstiegshürden machen elektrische Antriebe für immer mehr Menschen attraktiv.

Bilanz & Beteiligung

Für die Veranstalter ist die erfolgreiche Bilanz ein deutlicher Beleg dafür, dass das Interesse an nachhaltiger Mobilität ungebrochen ist. Die Wiener Elektro Tage haben erneut gezeigt, wie wichtig der Schulterschluss zwischen Herstellern, Politik, Energieversorgern und Serviceanbietern ist, um die Transformation des Verkehrssektors voranzutreiben. Die hohe Besucherzahl, die starke Beteiligung der Industrie und die positive Resonanz auf neue Veranstaltungsformate verdeutlichen, dass die Mobilitätswende zunehmend in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Mit ihrer Mischung aus Innovation, Information und Erlebnischarakter haben die Wiener Elektro Tage 2026 einmal mehr bewiesen, warum sie als Leitveranstaltung der österreichischen E-Mobilitätsbranche gelten. Sie sind nicht nur Schaufenster neuer Technologien, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren und nachhaltigeren Mobilität.