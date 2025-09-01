Wiener Ticketpreiserhöhung – Stadtregierung setzt schlechtes Signal

Wiener Ticketpreiserhöhung – Stadtregierung setzt schlechtes Signal – Kritik an der geplanten Erhöhung der Öffi-Tickets in Wien gibt es von sehr vielen Parteien und Organisationen. Dazu einer der Sprecher: „Die Wiener SPÖ führt mit der Abkehr vom 365-Euro-Ticket nicht einfach eine Preisanpassung durch, sondern setzt das zukunftsvergessene Signal, dass sie im Kern eine Autofahrerpartei ist und dass ihr die Klimaziele und das eigene Ziel, den MIV Anteil in Wien auf 15% zu senken egal sind“.

Dazu passe, dass offenbar keine gleitende Anpassung sondern eine sprunghafte Erhöhung vorgenommen werden soll. „Damit wird eine Zäsur gesetzt, mit der offenbar vorwiegend signalisiert werden soll, dass die Spuren von zehn Jahren Rot-Grün gelöscht werden sollen, die im Ergebnis aber nicht sozial ist.*