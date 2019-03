Wiesenthal erweitert Portfolio um Mercedes-Benz Transporter

Wiesenthal erweitert Portfolio um Mercedes-Benz Transporter und verstärkt damit sein Angebot an Premium-Fahrzeugen künftig auch mit Mercedes-Benz

Vans. Ein entsprechender Vertrag als offizieller Mercedes-Benz Vans Vertriebs- und Servicepartner wurde von Wiesenthal CEO Henrik Starup-Hansen und Mercedes-Benz Vans Managing Director Markus Berben-Gasteiger unterzeichnet.

„Wiesenthal verfolgt mit diesem wichtigen Schritt konsequent die Strategie weiter, sich auf seine Kernmarke Mercedes-Benz zu konzentrieren und Premium-Service sowie Premium-Fahrzeuge in einer möglichst großen Bandbreite anzubieten. Das Mercedes-Benz Transporter Segment ist hier eine logische und sinnvolle Erweiterung unseres Produktangebots“, so Henrik Starup-Hansen. „Davon können vor allem Businesskunden wesentlich profitieren, denn wir bieten nun vom smart über den Mercedes-Benz Pkw bis zum Mercedes-Benz Sprinter ein riesiges Portfolio an Fahrzeugen.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp