Wiesmann – Comeback mit dem Thunderball

Angekündigt war der erste neue Wiesmann bereits für 2020, jetzt folgt voraussichtlich das Comeback mit dem Thunderball. Heuer soll es endlich so weit sein. Mit dem „Projekt Thunderball“ will sich die Marke auf dem Markt zurückmelden.

Das neue Modell greift die bekannten Stilelemente der Vorgänger mit BMW-Motoren auf. Man baut den Thunderball in der bisherigen Manufaktur in Dülmen. Technische Einzelheiten sollen in Kürze folgen.

Mittlerweile führt der Unternehmer Roheen Berry Wiesmann. Friedhelm Wiesmann, der die Firma 1988 mit seinem Bruder Martin gegründet hatte, hat sich inzwischen mit dem Roadster Boldmen CR 4 in der Automobilwelt zurückgemeldet.

