Wimmer Motorsport – Sieg der Gesamtwertung

Das Wimmer Werk Motorsport Team gewinnt die Gesamtwertung des Ultimate Cup, beim Saisonabschluss in Paul Ricard belegen Kaiser/ Capillaire Platz Drei

Die saisonale Zielflagge fiel an diesem Wochenende in der französischen Langstreckenmeisterschaft namens Ultimate Cup Series. Mit dem siebenten Lauf des Jahres auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet ging das Motorsportjahr 2019 auch für das Wimmer Werk Motorsport Team zu Ende. Die Crew rund um das Wiener Brüderpaar Felix (Teamchef) und Max (Geschäftsführer) Wimmer darf dabei zu Recht auf ein ebenso arbeitsreiches wie furioses Kapitel des noch relativ jungen österreichischen Rennstalls zurückblicken. Denn neben einer kompletten Saison mit sechs Fahrzeugen im Suzuki Motorsportcup Europe und mit drei Autos in der TCR Italy fuhr das Wimmer Werk Motorsport Team explizit im Ultimate Cup die Konkurrenz in Grund und Boden. In Worten heißt das: Sieg in Estoril, Sieg auf dem Slovakiaring, Sieg in Mugello, Sieg in Magny-Cours und brandaktuell auch noch ein dritter Platz in Paul Ricard.

Mit einem Podiumsplatz ließ sich das kongeniale Fahrerduo des rotweißroten Teams, der Liechtensteiner Matthias Kaiser und der Franzose Vincent Capillaire auch im letzten Akt des Jahres eine Spitzenplatzierung nicht nehmen. Losgelöst von allen Zwängen durch den bereits seit Magny-Cours feststehenden Meistertitel konnte das Duo trotz anfänglich widriger Wetterverhältnisse und einer Portion Pech durch ein SafetyCar, in Südfrankreich wieder aufs Podium fahren.

