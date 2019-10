Wimmer Werk bei Spa 500

Bei 23 Stunden Klassiker Spa 500 sammelt das Wimmer Werk Motorsport viel Erfahrung.

Geplant war die Distanz von 500 Runden in 23 Stunden mit einem Curpa TCR DSG 360 PS, zurück zu legen. Leider hat ein Unfall nach 225 Runden und 12 Stunden dieses Vorhaben abgebrochen. Um 04:17 Uhr mußte das Team wegen einem beträchtlich beschädigten Fahrzeug vorzeitig aufgeben.

Erfahrene Piloten



Fünf Piloten, darunter drei Fahrer die die ganz Saison erfolgreich in der italienischen TCR-Serie unterwegs waren, wurden dafür verpflichtet. Günther Benninger aus Oberösterreich ist bereits diesjähriger Amateur Champion in der TCR Italia. Christian Voithofer und Peter Gross sammelten ebenfalls in Italien Erfahrung. Constantin Schöll ist normalerweise in der GT4 European Series unterwegs. Das Quattro wird von Hans Peter Eder ergänzt. Felix Wimmer war der Teamchef und sein Bruder Max Wimmer der Teammanager.

Training und Rennen

Im freien Training war das Team schnell unterwegs und konnte Platz vier belegen. Beim Nachttraining schafften sie es auf den neunten Rang. Im Qualifying belegten sie letztendlich den sechsten Rang und damit die dritte Startreihe. Bis zu den ersten Boxenstopps konnte Startfahrer Schöll diesen Rang halten. Das Rennen war insgesamt Durchwachsen. Vom Ausfall der Rücklichter, eine gebrochene Felge, eine Kollision bis zu einer Drive Through Strafe mußte das Team mit diversen Problemen kämpfen. Gross war in der Nacht auf Slicks unterwegs als es zu Regen anfing und der Wagen ins Schleudern kam. Eine eine Weiterfahrt war mit der Beschädigung nicht mehr zu denken. Gesamt befand sich das Team bis dato auf Platz 11, in seiner Klasse auf der vierten Stelle.

