winterRail.eu: Klimafreundlich zum Wintersport

Mit der Plattform WinterRail.eu kommt man klimafreundlich zum Wintersport in über 90 europäische Destinationen. Die Plattform, gemeinsam von der Wintersport-Initiative Dein Winter. Dein Sport. und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen, ist mit neuen Inhalten für die Wintersaison 21/22 online.

Das Prinzip ist einfach: Die Webseite bündelt Informationen zur klimafreundlichen Anreise in viele der beliebtesten Wintersportregionen Europas. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Winterurlaubsziele mit der Bahn gut erreichbar sind. Wie Bahnreisende vor Ort mobil bleiben. Und welche Services dem Reisenden ohne Auto den Winterurlaub so komfortabel wie möglich machen. Aktuell sind für die Wintersaison 21/22 bereits über 90 Zieldestinationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Schweden und den Niederlanden auf der Plattform präsent.

Echte Alternative – Klimafreundlich Anreisen zum Wintersport

WinterRail.eu spricht gezielt eine wachsende Gästegruppe an. Eine die bewusst eine klimafreundliche Gestaltung des Winterurlaubs in Erwägung zieht. Die sich aber mit einem Mangel an Informationen und Transparenz bei der Reiseplanung konfrontiert sieht. Heute gibt es bereits viele Winterurlaubsregionen, die mit der Bahn gut erreichbar sind. Und die zugleich attraktive Mobilitätsangebote vor Ort bieten. Diese Informationen sind aber meist nicht gebündelt und einfach verfügbar. WinterRail.eu dient hier als ganz einfach strukturierte Informationsplattform. Deren USP ist die destinationsübergreifende Darstellung von Bahnreisezielen und Mobilitäts-Services.

Langfristiges Ziel der Plattform ist es, dazu beizutragen, dass die Anreise in oftmals hochsensible Wintersportregionen klimafreundlicher erfolgen soll. Und der damit verbundene CO 2 -Ausstoß merklich reduziert werden kann. Da allein die Anreise mit dem eigenen Pkw einen bedeutenden Teil des ökologischen Fußabdrucks eines Winterurlaubs verursacht. Deshalb kann die Bahnreise ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Tourismus sein.

Alle Infos auf einen Blick

Neben den Informationen zur Bahnanreise und der Mobilität in der Region bündelt WinterRail.eu weitere wichtige Themen für die Urlaubsplanung. Dazu zählen Live-Bilder aus dem Zielgebiet und Infos zu Übernachtungsangeboten. Aber auch zu den Inhalten der Gästekarten, den Verleih-Services, den Bergbahnen und dem Pisten- und Loipenangebot.

Ob Ski-, Snowboard- oder Langlaufenthusiasten, ob Fans von Winterwandern, Rodeln, Eisklettern oder Schlittschuhlaufen. Durch ein breites Spektrum von Destinationen finden Reiseplaner sicher ein passendes Reiseziel auf WinterRail.eu, das einen klimafreundlichen Urlaub ermöglicht. Mehr Infos unter: www.winterrail.eu

Die Kooperationspartner

Dein Winter.Dein Sport DB ÖBB SBB

