Wohnmobile im Trend

Wohnmobile sind im vergangenen Monat das einzige Segment mit Zuwachs bei den Neuzulassungen gewesen. Gegenüber Juni 2019 legten sie laut Kraftfahrt-Bundesamt um 62,2 Prozent zu. 8975 Fahrzeuge bedeuten einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Sie übertrumpften damit zum Beispiel die Elektroautos. An der Spitze steht als Basismodell unangefochten der Fiat Ducato, der knapp 60 Prozent aller Wohnmobil antreibt.

Zu beachten

Aber Vorsicht vor der ersten Fahrt. Einsteiger sollten Üben. Nicht nur das Fahren, sondern auch das Packen, denn obwohl Stauraum en Mass da ist, ist die maximale Zuladung zu beachten. Ein Großparkplatz vor dem Baumarkt oder Einkaufszentrum bietet hierfür an einem Wochenende die besten Voraussetzungen, sich mit Größe und Gewicht vertraut zu machen. Dass ein Wohnmobil deutlich gemütlicher beschleunigt als eine Limousine, merkt jeder auf Anhieb. Dass dessen Bremsweg deutlich länger ist, wird hoffentlich nicht erst bei einem Notstopp deutlich. Deshalb heißt es, immer auf den ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Auch in Kurven oder bei Ausweichmanövern bewegt sich das Mobil behäbiger als ein Personenwagen. Sein Schwerpunkt liegt wesentlich höher, die große Seitenflächen machen empfindlich gegen Seitenwind. Ein teilintegriertes Mobil wiegt 2950 Kilogramm, es scheint also satte 550 Kilogramm Zuladung zu erlauben. Aber der Besitzer hat eine Markise bestellt (30 Kilogramm), eine Sat-TV-Anlage (20 Kilogramm), die Klimaanlage bringt es auf 15 Kilogramm und die Solaranlage mit größerer Batterie schmälert die Zuladung nochmal um 30 Kilogramm. Die Zuladung sinkt damit um fast zwei Zentner.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp