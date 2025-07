Wolf eMobility präsentiert Wolf etu

Wolf eMobility präsentiert Wolf etu – er soll für eine völlig neue Art, urbanen Raum zu erleben sorgen. Erstmals zu sehen wird er auf der IAA Mobility 2025 in München von 9. bis 14. September sein. Er will kompromissloses nachhaltiges Denken mit purer Lebensfreude vereinen. Der etu soll auch für eine völlig neue Art, urbanen Raum zu erleben stehen. Nur zwei Räder, geschlossene Fahrgastzelle und ein unvergleichliches Gefühl von Leichtigkeit, Agilität und Dynamik – ein Streetsurfer als Zweisitzer, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h und einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern durch die Stadt gleitet.

Der Preis wird unter 25.000 Euro sein. Ganz nach der Vision seines Entwicklers Wolfgang Podleiszek, CEO von „Wolf eMobility“ mit Sitz in Österreich und seit 14 Jahren Chef des deutschen Fahrzeugentwicklers „Serienreif“: „ Klimafreundliche Mobilität funktioniert nur dann, wenn sie inspiriert. Wenn sie Menschen begeistert, berührt und mitreißt. Genau dafür haben wir den etu gebaut. Kein Greenwashing, sondern echte Nachhaltigkeit durch technologischen Fortschritt, der Fahrspaß pur garantiert.“ Geplant ist der Produktionsstart für den revolutionären Streetsurfer mit einer Länge von 2,2 Metern, einer Breite von 1,8 Metern sowie einer Höhe von 1,5 Metern für das Jahr 2031.

Hergestellt aus regionalen Materialien erfüllt der etu höchste Sicherheitsstandards und bleibt dabei leicht und agil. Der tragbare Akku lässt sich bequem in der Wohnung an jeder Steckdose laden – eine Freiheit, die auf keine Ladesäulen-Infrastruktur mehr angewiesen ist. Der etu bewegt sich intuitiv durch enge Gassen, die Lenkung ist inspiriert vom Motorrad, er findet mühelos Platz in jeder Parklücke – dank der innovativen Stand-Dreh-Technologie. So entsteht eine völlig neue, fast körperliche Verbindung zwischen dem Fahrer und der Straße. Jede Kurvenfahrt wird zum sinnlichen Erlebnis, denn die Fahrgastzelle neigt sich aktiv mit Fahrer in jede Richtung. Die Dynamik? Pure Emotion, durch ein aktives Fahrwerk verstärkt und individuell steuerbar über die etu -App. Navigation, Infotainment, Community – alles smart und intuitiv über ein integriertes Tablet steuerbar. Hier verschmilzt urbaner Lifestyle mit Technologie, die nicht ablenkt, sondern begleitet.

Der „etu“ liefert die Antwort auf eine der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie bewegen wir uns in Zukunft in unseren Städten? Sauber, effizient, intelligent und das mit größtem Fahrspaß. Er ist dabei weit mehr als nur ein Fahrzeugprojekt. Er ist die Vision einer neuen urbanen Mobilität voller Emotion, Fahrdynamik und grünem Technologiefortschritt. Mit diesem einzigartigen Konzept will „Wolf eMobility“ Investoren und Partner für ein gemeinsames Ziel gewinnen: den Eintritt in einen Markt mit Milliardenpotenzial – und die Chance, Mobilitätsgeschichte zu schreiben. Die Ziele sind dabei klar definiert: 0,24 % europäischer Marktanteil bis 2035, 0,16 % weltweit bis 2040. Das mag klein klingen – doch in einem sich rasant wandelnden Milliardenmarkt bedeutet es: mehr als 6 Milliarden Euro Umsatz bis 2036. Bisher wurden bereits 1 Million Euro in diese Vision investiert, weitere 78 Millionen Euro sollen folgen, um den „etu“ in die Serienproduktion zu führen. Schon jetzt sind namhafte Partner mit an Bord wie unter anderem etwa KTM oder auch das Schwesterunternehmen der „Wolf eMobility“, der deutsche Fahrzeugentwickler „Serienreif“, mit denen der erste Prototyp bis 2027 realisiert werden soll.

Die Zeit ist reif für diese Revolution der urbanen Mobilität, sagt Podleiszek. In den kommenden 15 Jahren werden weltweit tausende Städte mit 5,3 Milliarden Menschen zu CO₂-freien, energieeffizienten Smart Cities transformiert. Ab 2035 sind in der EU nur noch emissionsfreie Fahrzeuge erlaubt, ab 2040 gilt das für über 60 Länder weltweit. Der etu ist genau dafür gemacht: Er kommt zur richtigen Zeit mit der richtigen Lösung.

Pioniergeist & Erfahrung

Gegründet wurde die „Wolf eMobility GmbH“ im Jahr 2023 von Wolfgang Podleiszek mit Sitz in Tirol. Podleiszek ist zudem Gründer und CEO des erfolgreichen deutschen Fahrzeugentwicklers „Serienreif“, der seit 2012 Fahrzeugkonzepte für namhafte deutsche Fahrzeughersteller – OEMs – entwickelt und innovative Fahrzeugentwicklungen begleitet. „Serienreif“ umfasst ein Team von rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich sowie Tschechien und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 7,3 Millionen Euro. Mit der „Wolf eMobility GmbH“ als zweites Unternehmen geht der aus Klagenfurt stammende Podleiszek jetzt den nächsten Schritt in die Zukunft der Mobilität. Ihm zur Seite stehen als CTO Jan Bäulke – als Studioingenieur und Design- Technik-Konvergenz- Leiter u.a. Begleitung zahlreicher Fahrzeugentwicklungen von BMW, Rolls-Royce und Mini bis zur Serie – sowie als COO Michael Krell – als stellvertretender Geschäftsführer von Serienreif für die Leitung des operativen Geschäfts verantwortlich – und Produktdesigner Raphael Sommer.