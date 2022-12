Wolfsburg – ID 31 und Fahrzeugprojekt Trinity

Volkswagen investiert laut Markenchef Thomas Schäfer bis Anfang 2025 rund 460 Millionen Euro in das Stammwerk Wolfsburg, die Schwerpunkte sind die Produktion des ID 31 und das Fahrzeugprojekt Trinity.

Das kompakte Elektroauto ID 31 läuft ab 2023 in Wolfsburg vom Band. Zunächst in Teilfertigung, ab 2024 als Vollfertigung. Bis Ende 2025 soll der Hochlauf abgeschlossen sein. Nach dem Hochlauf der ID 31 Produktion soll ein zusätzliches vollelektrisches Modell im SUV-Segment die E-Auslastung in Wolfsburg nachhaltig erhöhen. Auch der neue ID 3 wird in Wolfsburg produziert.

Als weiterer Eckpfeiler für den Standort Wolfsburg kommt neben dem ID 31 das Fahrzeugprojekt Trinity hinzu. Grundlage ist die zukünftige konzernweite Fahrzeugplattform SSP. Spätestens Ende 2033 baut die Marke Volkswagen in Wolfsburg wie in all ihren anderen europäischen Werken ausschließlich Elektroautos. (aum)

