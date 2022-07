World Ducati Week 2022 in Misano

Die Vorbereitungen zur World Ducati Week 2022 in Misano sind abgeschlossen. Auf dem Misano World Circuit „Marco Simoncelli“. Am 22. Juli eröffnet sie nach vierjähriger Pause offiziell. Das Programm: Runden auf der Rennstrecke, Treffen mit den Fahrern, Gespräche mit Insidern, Testfahrten mit Ducati-Motorrädern. Weiters Taxifahrten in Audis und Lamborghinis, Weltpremieren, Fahrerlebnisse auf und abseits der Rennstrecke, auf Asphalt oder unbefestigten Straßen. Und gutes Essen und Freude am Zusammensein.

Die Veranstaltung beginnt gleich mit einigen großen Highlights. Wie etwa der Ehrenrunde mit allen anwesenden Fahrern, einschließlich der Legenden von Ducati. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Chaz Davies, Régis Laconi und Rubén Xaus werden sich zu den aktuellen Fahrern gesellen und eine Runde auf der Strecke drehen. Um so ihren Stolz zu feiern, ein Ducatisti zu sein.

Eines der am meisten erwarteten Ereignisse der World Ducati Week 2022 in Misano ist für Samstag geplant. Das Lenovo Race of Champions. Mit 21 Ducati Piloten, die an der MotoGP-, Superbike- und Supersport-Meisterschaft teilnehmen. Sie werden auf ihren Panigale V4 und Panigale V2 Motorrädern eine aufregende Show abliefern. Bei der es gibt zwei Sieger.

Gegeneinander antreten werden unter anderem Pecco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannatonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega und Oliver Bayliss. Für die Fans, die das Rennen nicht live verfolgen können, gibt es eine spezielle Seite auf der Ducati Website, die vom freien Training bis zum Rennen ein Live-Streaming anbietet. (aum)

