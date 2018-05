„World Land Rover Day“ 2018 – 700 Land Rover in einer Parade

Am 30. April 1948 schrieb die britische Marke mit der Präsentation ihres ersten Modells auf der Amsterdam Motor Show Automobilgeschichte. Land Rover würdigt den 70. Jahrestag dieses Ereignisses unter anderem mit einer Online-Übertragung der Feierlichkeiten im Land Rover Classic Center in Coventry. Aber es gibt auch etwas „zum Anfassen“

Guiness Weltrekorversuch mit 700 Land Rover

Im Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf wird der Geburtstag gefeiert – im passenden Abenteuer-Rahmen des ersten Qualifikationscamps für die „Land Rover Experience Tour 2019“ in Afrika. Höhepunkt der Feier in Deutschland wird dann der Guinness-Weltrekordversuch mit einer Parade mit rund 700 Land Rover und Range Rover sein, der am 30. Mai anlässlich der Messe „Abenteuer & Allrad“ im fränkischen Bad Kissingen stattfinden wird. Anmeldungen sind unter www.landrover-experience.de/weltrekord möglich.

Im Livestream konnten zahlreiche Klassiker bewundert werden

Die Online-Übertragung am World Land Rover Day kam aus den Hallen von Land Rover Classic Works in Coventry. Dort rollten zahlreiche Meilensteine aus 70 Jahren Land Rover auf die Bühne. So zum Beispiel der berühmte „HUE“, der erste Land-Rover-Prototyp, dazu ein zweitüriger Range-Rover-Classic aus dem Premierenjahr 1970 und der siebensitzige Discovery. Ebenfalls breiten Raum nehmen natürlich die weiteren Modellreihen ein, wie der Trendsetter Range Rover Evoque oder das im vergangenen Jahr präsentierte Velar.

Defender Works V8

Darüber hinaus schlagen die britischen 4×4-Experten den Bogen über 70 Jahre Land Rover bzw. Defender, wie der Geländewagen-Klassiker ab den 1990er Jahren hieß. Präsentiert wird ein kürzlich aufgetauchter historischer Fund: eines von drei Modellen aus der Amsterdamer Ausstellung, das derzeit bei Land Rover Classic originalgetreu restauriert wird. Flankiert wird das lange verschollen geglaubte Fahrzeug des Jahres 1948 von einer brandaktuellen Defender Edition: der exklusiven Sonderedition Defender Works V8, die Land Rover im Jubiläumsjahr aufgelegt hat. Nur 150 Exemplare des 405 PS starken V8-Modells werden für Sammler und Liebhaber produziert.