WRC – Hyundai gewinnt Rallye-Markenwertung

Durch die Absage des Saisonfinales in Australien gewinnt Hyundai die Rallye-Markenwertung der WRC. Der 14. WCR-Lauf sollte in der Region New South Wales stattfinden. Er wurde aber wegen der seit einiger Zeit wütenden Waldbrände abgesagt.

Es ist der erste derartige Titel für Hyundai. Das in Alzenau beheimatete Motorsportteam führt die Tabelle seit dem vergangenen Lauf in Spanien mit einem Vorsprung von 18 Punkten an. Dahinter landeten Toyota und Citroen. Die Japaner gewannen mit Ott Tänak aus Estland und Beifahrer Martin Järveoja den Fahrertitel.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp