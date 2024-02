Wurz Junior wird Markenbotschafter für Formelaustria.at

Das Top Motorsportportal des Landes hat mit Charlie Wurz eine Partnerschaft geschlossen und wird den Nachwuchspiloten auf seinem Weg in die Königsklasse unterstützen. Österreichs Motorsport-Fans wünschen sich nichts mehr als wieder einen heimischen Formel 1 Piloten. Und er ist derzeit die heißeste Aktie: Charlie Wurz. Der Sohn von Ex-F1 Fahrer und Langstrecken-Ass Alex Wurz ist also ab sofort Markenbotschafter für Formelaustria.at.

„Nachdem wir bereits mit Corinna Kamper eine erste Botschafterin für Formelaustria.at präsentieren konnten, freue ich mich, dass wir mit Charlie nun ebenfalls einen männlichen Vertreter an Bord haben. Charlie ist nicht nur ein hervorragender Nachwuchsfahrer, sondern auch hochsympathischer, gebildeter junger Mann, der zielstrebig und authentisch seinen Weg geht. All das sind Werte, die wir uns ebenfalls auf die Fahnen geschrieben haben, weswegen er perfekt zu uns passt,“ so Formelaustria.at Herausgeber Harry Miltner.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Der mittlerweile 18-jährige Sohn von Ex-Formel 1 Pilot Alexander Wurz ist Österreichs nächste Hoffnung auf einen Fahrer in der Königsklasse. Charlie 2017 im Kartsport und stieg nach guten Erfolgen 2021 in die Formel 4 auf. Dort gewann er auf Anhieb die UAE F4 Trophy Round und wenig später das 2022 UAE F4 Championship. In der Folgesaison krönte er sich zum 2023 Formula Regional Oceania Champion. Nach mehreren Starts in der Formula Regional Europe und der Euroformula Open, wird Charlie 2024 mit dem renommierten Jenzer Motorsport Team in der FIA Formula 3 starten.

„Ich möchte mich bei Formelaustria für die Unterstützung bedanken und freue mich über die Partnerschaft. Es ist großartig, dass ich Österreichs Top Motorsport Hub repräsentieren kann und wir gemeinsam daran arbeiten, in die Formel 1 zu kommen. Der Weg dorthin ist kein einfacher, aber zusammen schaffen wir es sicher leichter. Also lasst uns Vollgas geben,“ ist Charlie happy.

