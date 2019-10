XC40 Recharge – Volvos erster Voll-Elektriker

Mit dem Volvo XC40 Recharge kommt – Produktionsbeginn Herbst 2020 – Volvos erster Voll-Elektriker. Damit erweitert man das Angebot elektrifizierter Modelle. Das bestand bisher aus Mild- und Plug-In-Hybriden. Ob mit vollelektrischem Antrieb oder Plug-In-Hybridsystem. Alle über ein Kabel aufladbaren Volvo Fahrzeuge tragen in Zukunft die Bezeichnung „Recharge“.

408 PS, 400 Kilometer

Der neue Volvo XC40 Recharge bietet alles, was Kunden von einem Volvo erwarten. Und zusätzlich einen vollelektrischen Allradantrieb mit einer Reichweite von über 400 Kilometern (WLTP). Die Leistung: 408 PS. An einer Schnellladestation kann man die Batterie in 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen. Das neue Android Betriebssystem ist außerdem vollständig mit Volvo on Call vernetzt. Der digitalen Volvo-Plattform für vernetzte Dienstleistungen.

Recharge in jeder Baureihe

Recharge Modelle zum Aufladen gibt es in jeder Baureihe. Vom XC40 über die Modelle der Volvo 60er Reihe bis hin zum Flaggschiff, dem großen SUV Volvo XC90. Volvo ist damit der einzige Hersteller, der für jedes Modell seiner Produktpalette eine Plug-In-Variante anbietet. Mit dem XC40 und der gesamten Recharge-Modellreihe entspricht Volvo dem Bestreben bis 2040 komplett klimaneutral zu werden.

