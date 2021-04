XeNTiS – Carbon-Spezialist baut neues Werk

Der weststeirische Carbon-Spezialist XeNTiS baut in Voitsberg ein neues Werk. Auf rund 6.000 m2 eine neue hochmoderne Produktionsstätte. Und ein Kompetenzzentrum für Leichtbau. Das Investitionsvolumen beträgt zirka 4,3 Mio. Euro. Es entsteht eine Produktionsfläche von etwa 1.500 m2 und Büroräumlichkeiten von rund 500 m2. „Diese Fläche ermöglicht das personelle und räumliche Wachstum. Das benötigen wir, um unsere weltweiten Kunden zu bedienen,“ erklärt CEO KR Ing. Otto Kresch. Fertigstellung: Ende September 2021.

Seit knapp zwei Jahrzehnten setzt XeNTiS neue Maßstäbe im Laufradbau. Man entwickelt und mit 25 MitarbeiterInnen in unnachahmlicher Form und Funktion Laufräder für den Radsport. Aber auch Komponenten für die Fahrzeugindustrie aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Abgerundet ist die sehr breite Produktpalette mit ultraleichten Felgen für Rollstühle sowie Handbikes.

Carbon-Spezialist seit 2002

2002 erfolgte die Gründung XeNTiS in Rosental an der Kainach. 2011 übernahm die Unternehmerfamilie Kresch den insolvent gewordenen Betrieb. Der hatte im hochwertigen Laufradsektor bereits einen exzellenten Ruf. Man hat Prozesse optimiert und modernisiert, strenge Qualitätsrichtlinien eingeführt und der Vertrieb weltweit aufgestellt. Mit dem Ziel, das Wachstum voranzutreiben und einzigartige Produkte auf den Markt zu bringen. XeNTiS ist in nahezu allen Ländern Europas, in weiten Teilen Asiens und in den USA vertreten. Internationale Profi- und Hobbytriathleten, Rennradfahrer sowie Mountain- und mittlerweile auch E-Biker vertrauen auf die langlebigen und hochwertigen XeNTiS-Produkte.

Erfahrung, Know-How, Spitzenprodukte

Unverzichtbar für Weiterentwicklung der Produkte sind die Erfahrungen erfolgreicher AthletInnen. Und das Know-How zahlreicher langjähriger MitarbeiterInnen. Gemeinsam und in enger Zusammenarbeit entstehen neue Ideen und Anforderungen unter Einsatz modernster CFD-Analysen. In Windkanal- und Feldtests erprobt und in die Serien- und Marktreife übergeführt. Erst kürzlich brachte man mit dem Produkt MARK3 SL (SL für „Superleicht“) die Weiterentwicklung des XeNTiS-all-time-Klassikers in Leichtbauweise erfolgreich auf den Markt. Dieses Laufrad wird in der sogenannten Monocoque-Bauweise hergestellt. Es besteht zu 100% aus Carbon. Das Ergebnis ist kompromisslos und einzigartig. Es setzt neue Maßstäbe.

Diese Kompromisslosigkeit und den Marktvorsprung weiter zu forcieren, machen es notwendig, dass der Carbon-Spezialist XeNTiS ein neues Werk nach modernsten Standards und Richtlinien baut. In der Heimatregion, dem steirischen Bezirk Voitsberg. „Nur so können wir weiter erfolgreich bleiben und neue Arbeitsplätze schaffen. In Zeiten wie diesen wichtiger als je zuvor“, resümiert CEO KR Ing. Otto Kresch.

Erfreut über die Investition in einen neuen Produktionsstandort zeigt sich auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Die Unternehmerfamilie Kresch entwickelt mit ihrer Millioneninvestition in ein neues Werk nicht nur die XeNTiS Entwicklungs- und Produktions GmbH weiter, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort Voitsberg. Das gibt Zuversicht, dass uns ein Comeback der Wirtschaft gelingt und möglichst viele Menschen wieder Arbeit haben.“

