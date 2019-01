Xiaomi Mi MIX 3 – Ein Smartphone zum Sliden

Das global führende Technologie-Unternehmen Xiaomi veröffentlicht im Januar 2019 in Österreich sein neues Smartphone: Das Mi MIX 3. Es vereint mit seinem wunderschönen Keramikgehäuse und dem großen 6.39 Zoll Display Technologie und Kunst. Möglich wird dies durch die innovative magnetic-slide Technologie.

Echtes Full-Screen Display dank Magnetic Slide

Die patentierte Slide-Technologie des Mi MIX 3 enthält sorgfältig kalibrierte Neodymium Magnete. Wird das Display nur leicht nach unten geschoben, greift der Magnetmechanismus sofort und vollendet den Öffnungsprozess ohne großen Kraftaufwand für den Nutzer. Das Slider-Design schafft nicht nur zusätzlichen Platz für die Front-Kamera und die Antenne, sondern macht ein großes Full-Screen Display möglich.

Erstklassige Fotos

Das Smartphone verfügt über eine 12MP Dualkamera auf der Rückseite, welche die selben Sensoren besitzt wie auch das Mi 8. Um die Ergebnisse bei lichtarmen Verhältnissen noch weiter zu verbessern, hat Xiaomi einen besonders stabilen Nacht-Fotografie-Modus eingeführt, welcher mehrere nützliche Software-Funktionen miteinander vereint: Gepaart mit der zusätzlichen 4-Achsen Bildstabilisierung wird daraus eine Kamera die Ideal ist für schwache Lichtverhältnisse. Beim DxOMark erreicht das Mi MIX 3 108 Punkte und reiht sich in die weltbesten Smartphones im Bereich Fotografie ein.

Künstliche Intelligenz und kabelloses Laden

die Inspiration für die Version in Sapphire Blue wurde aus dem chinesischen Keramik-Handwerk gewonnen. Zum ersten Mal hat Xiaomi eine dedizierte Taste für künstliche Intelligenz an der linken Seite des Telefons angebracht. Durch das Halten der AI-Taste können Benutzer den Google Assistenten aktivieren. Außerdem lässt sich die Taste mithilfe von Einmal- oder Doppel-Klick individuell einrichten, um so unterschiedliche Funktionen programmieren zu können. Das Mi MIX 3 kann außerdem schnurlos durch durch den Standard Qi aufgeladen werden. Im Lieferumfang befindet sich ein drahtloses 10W-Ladegerät. Als Betriebssystem fungiert Android 9.0

Preise und Verfügbarkeit

Das Mi MIX 3 wird ab Mitte / Ende Januar in Österreich bei Drei erhältlich sein. So wird das Smartphone sowohl online auf dreiland.at angeboten, als auch in einem von vier Drei-Stores. In den vier Xiaomi Experience Corners von Drei finden Technikbegeisterte neben diversen Produkten der Mi Eco-Linie und anderen Smartphones auch das Mi MIX 3. Aber auch andere Händler bieten das Smartphone an. Mit 6 GB + 128 GB Speicher kostet es 529,90 €. Neben Jade Green und Onyx Black wird es in der neuen Farbvariante Sapphire Blue verfügbar sein.

