Xiaomi RedMi Go – Gut & Günstig

Das Xiaomi RedMi Go, ein Smartphone aus der Kategorie Gut & Günstig. Mit elegantem Design im Metallgehäuse überzeugt das Xiaomi RedMi. Es fühlt sich gut an, sieht gut aus, ist praktisch und günstig. 5 Zoll HD-Display, schlankes Gehäuse und geringes Gewicht sichern gutes Handling.

8 MP, 5 MP

Das Xiaomi RedMi Go hat eine 8-Megapixel-Kamera, HDR und LED-Blitz. Auf der Vorderseite gibt es eine 5-Megapixel Kamera, für tolle Selfies. Die Benutzeroberfläche des Xiaomi RedMi Go: das Android Go-System. Der Akku ist eine Batterie mit 3000mAh Kapazität. Sie ermöglicht bis zu 10 Tage Standby-Zeit. Oder bis zu 12 Stunden Gesprächszeit. 78 Stunden Musikwiedergabe oder 5 Stunden Videowiedergabe. In Österreich ist das RedMi Go um 79.99 Euro (8 GB) und 84.99 Euro (16 GB) erhältlich. Im autorisierten Mi-Store Österreich oder bei etec.at und 0815.at zu haben. Ab 8. März.

