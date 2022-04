XLR8: Familien-PS-Weekend am Salzburgring

Das XLR8 ist DAS Familien-PS-Weekend am Salzburgring. Mit dem XLR8 – sprich: accelerate {əkˈseləˌrāt} – startete am Salzburgring letztes Jahr ein neues Event-Format für Motor-Begeisterte. Bei der zweiten Auflage von 17. bis 19. Juni 2022 können Besucher und Fans erstmals vor Ort mit dabei sein. Um ein ganzes Wochenende in vier Erlebniswelten einzutauchen. Infos zum Salzburgring unter www.salzburgring.com

Und das am besten gleich im gesamten Familienverbund, denn internationales Racing mit mehreren Tourenwagen-Serien flankieren Mobility, Gaming und Entertainment. Zudem feiert die ADAC TCR Germany ihre Premiere im Nesselgraben und die Flying Bulls zeigen mit legendären Maschinen Air Displays über dem Renngelände. Infos zum Programm und Tickets gibt es unter www.XLR8experience.com

Tourenwagen-Sport pur im Nesselgraben

Das Racing-Highlight des XLR8 Familien-PS-Weekend 2022 am Salzburgring ist die ADAC TCR Germany, die von 17. bis 19. Juni erstmals auf dem Salzburgring gastiert. Motorsport-Nostalgie lassen die Tourenwagen Legenden mit Klasse-1-Rennwagen der DTM/ITC aus den 90er-Jahren aufleben. Bei der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) kämpfen GT-Sportwagen und Tourenwagen um Punkte. In der Pfister Racing Tourenwagen-Challenge (PRTC) sammeln Newcomer Motorsport-Erfahrung. Details zum Racing-Programm und zu den Starterfeldern gibt es unter www.XLR8experience.com/racing

„Future Talks“ mit Experten

Um seinem Anspruch als Rundum-Paket für die ganze Familie gerecht zu werden, bietet das XLR8 Mitte Juni im Nesselgraben drei weitere Schwerpunkte. Aus den Bereichen Mobilität, Gaming und Entertainment.

Im Rahmen einer Mobilitätsmesse diskutieren hochkarätige Experten, wie der TV-Kommentator Andi Gröbl, bei „Future Talks“ zur Frage „Wie lassen sich Nachhaltigkeit und Motorsport jetzt und in Zukunft besser vereinbaren?“. Während die XLR8-Premiere im Sommer 2021 ausschließlich als Hybrid-Event stattfinden musste, können Besucher dieses Jahr erstmals das volle Programm hautnah erleben.

Bereits am 29./30. April haben PS-Fans und Motor-Begeisterte bei der Customized Messe für Tuning, Racing und Motorsport im Salzburger Messezentrum die Gelegenheit, sich am XLR8-Stand Infos zum Event und vergünstigte Tickets zu holen oder sogar die Chance, Tickets zu gewinnen.

eSport und jede Menge Entertainment

eSport feiert in der Gaming-Szene – vor allem die Sparte Motorsport – in den letzten Jahren sensationelle Erfolge. Und begeistert weltweit enorme Fangemeinden. Profi-Gamer scheuen auf virtuellen Rennstrecken nicht den Vergleich mit echten Piloten. Für das XLR8-Wochenende 2022 stellt Red Bull zwei Formel-1-Simulatoren zur Verfügung. Besucher können das täuschend echte Rennfeeling am eigenen Leib spüren. Und sie blicken am Samstagabend einem Profi-Team bei einem offiziellen Meisterschafts-Rennen live über die Schulter. Für reichlich Abwechslung ist bei Taxifahrten auf der Rennstrecke, in einem eigenen Entertainment-Areal mit Musik, Food Trucks sowie und bei Air Displays der Flying Bulls gesorgt.

