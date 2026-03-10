Xpeng 2026 – Plattform & Software Offensive

Xpeng 2026 – Plattform & Software Offensive – Mehr Modelle, mehr Technik, mehr Reichweite: XPeng bereitet eine breite Elektro-Offensive vor und bringt in den nächsten Monaten gleich mehrere neue Fahrzeuge auf den Markt. Noch bis Ende 2026 sollen mehrere neue Fahrzeuge auf den Markt kommen – von der sportlichen Limousine über moderne SUVs bis hin zu einem luxuriösen Elektro-Van. Damit verfolgt der Technologie-Newcomer eine klare Strategie: Mit innovativer Software, hoher Ladeleistung und umfangreicher Serienausstattung will XPeng etablierte europäische Hersteller unter Druck setzen.

Eine der wichtigsten Neuheiten ist die große Elektro-Limousine XPeng P7+, die den bisherigen P7 ablöst. Das Fahrzeug gehört zur oberen Mittelklasse und tritt damit gegen Modelle wie elektrische Business-Limousinen aus Europa an. Mit einer Länge von rund fünf Metern und einem Radstand von drei Metern bietet der P7+ viel Platz im Innenraum und positioniert sich klar als komfortorientiertes Langstreckenfahrzeug.

Technisch setzt XPeng beim P7+ auf eine moderne Elektroplattform mit leistungsstarken Elektromotoren von etwa 180 bis 370 kW sowie unterschiedlichen Batteriegrößen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 200 km/h. Besonders interessant ist die Ladeleistung: Dank moderner 800-Volt-Technologie und entsprechender Schnellladefähigkeit kann die Limousine hohe Ladeleistungen erreichen, was kurze Ladezeiten auf Langstrecken ermöglicht.

Auch beim Thema Software möchte XPeng neue Maßstäbe setzen. Das Fahrzeug nutzt ein stark digitalisiertes Cockpit mit mehreren Displays und umfangreichen Assistenzsystemen. Over-the-Air-Updates sollen Funktionen laufend erweitern, während intelligente Fahrerassistenzsysteme künftig weitere Automatisierungsfunktionen ermöglichen.

Elektro-Van XPeng X9

Mit dem XPeng X9 betritt XPeng ein Segment, das in Europa bisher nur wenige elektrische Angebote kennt: den großen Familien- und Shuttle-Van. Das über fünf Meter lange Modell bietet bis zu sieben Sitzplätze und soll Mitte 2026 auch in Europa auf den Markt kommen.

Der X9 setzt stark auf Komfort und Technologie. Elektrische Schiebetüren, großzügige Sitzverstellungen und ein besonders variabler Innenraum machen ihn zu einem vielseitigen Fahrzeug für Familien oder Premium-Shuttle-Services. Gleichzeitig integriert XPeng zahlreiche digitale Funktionen, darunter ein modernes Infotainment-System und umfangreiche Fahrerassistenzsysteme.

Auch bei der Leistung kann der Elektro-Van überzeugen: Elektromotoren mit bis zu 370 kW sorgen für kräftige Beschleunigung, während große Batterien für hohe Reichweiten sorgen sollen. Damit positioniert sich der X9 als High-Tech-Alternative zu klassischen Großraumlimousinen

Weiterentwickelte SUVs – G6 und G9

eben neuen Fahrzeugklassen baut XPeng auch sein SUV-Portfolio weiter aus. Die Modelle XPeng G6 und XPeng G9 wurden bereits vorgestellt, erhalten aber technische Updates und zusätzliche Varianten. Beide Fahrzeuge nutzen eine moderne 800-Volt-Architektur und unterstützen besonders schnelle DC-Ladeleistungen von über 450 kW. Damit lassen sich die Batterien unter optimalen Bedingungen in rund zwölf Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Der G6 positioniert sich als sportliches Coupé-SUV in der Mittelklasse, während der größere G9 stärker auf Luxus und Komfort setzt. Für den G9 plant XPeng künftig sogar Varianten mit sechs oder sieben Sitzplätzen, um Familien und Business-Kunden anzusprechen.

Offensive auf dem europäischen Markt

Mit der Erweiterung seines Modellprogramms verfolgt XPeng eine klare Expansionsstrategie. Bereits 2026 sollen mehrere neue Fahrzeuge in Europa verfügbar sein, langfristig könnte das Angebot auf bis zu sieben Modelle anwachsen. Ziel ist es, die Verkaufszahlen deutlich zu steigern und gleichzeitig ein dichteres Händler- und Servicenetz aufzubauen.

Der chinesische Hersteller setzt dabei stark auf Technologie als Differenzierungsmerkmal: softwaredefinierte Fahrzeuge, leistungsfähige Assistenzsysteme, schnelle Ladeinfrastruktur und regelmäßige Updates sollen die Fahrzeuge langfristig auf dem neuesten Stand halten.

Fest steht: Mit Limousine, SUV und Van deckt XPeng künftig mehrere wichtige Segmente des europäischen Elektroautomarkts ab. Die kommenden Jahre dürften zeigen, ob der technologiegetriebene Herausforderer tatsächlich zu einer ernsthaften Alternative für etablierte Marken wird.