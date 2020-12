Xpeng G3 landet in Europa

Xpeng landet mit dem E-SUV G3 in Europa. Kürzlich lieferte man die ersten elektrischen SUV G3 in Norwegen aus. Konkret in 28 norwegischen Städten. Xpeng Inc. ist eines der führenden chinesischen Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge. Eine weitere Expansion in Europa soll folgen.

Xpeng lotet aktiv Möglichkeiten in weiteren entwickelten Elektrofahrzeugmärkten aus. Insbesondere solche mit geförderten Regierungsmaßnahmen, sowie fortgeschrittener Elektroinfrastruktur. Und einem ausgeprägten Bewusstsein für Elektroautos. Zudem plant Xpeng die Markteinführung eines zweiten Serienmodells. Die elektrische Sportlimousine P7 soll innerhalb der nächsten zwölf Monate in Europa folgen.

Der Xpeng G3

Das intelligente batterieelektrische SUV mit Panorama-Windschutzscheibe hat ein schnittiges Design. Und eine nachgewiesene Reichweite von 520 km NEFZ (451 km WLTP).

Der G3 verfügt über das High-Tech-Fahrerassistenzsystem XPILOT 2.5. Die automatische Parkfunktion des G3 kann zwischen vertikalen und parallelen sowie markierten und unmarkierten Parklücken unterscheiden.

Die Software für die XPILOT und Xmart OS Betriebssysteme hat das Xpeng Forschungs- und Entwicklungsteam kreiert. In seiner Verpflichtung gegenüber Sicherheitsstandards ist Xpeng kompromisslos – der G3 weist eine umfangreiche Ausstattung an Sicherheitssystemen auf. Mit dieser Mission landet der Xpeng G3 in Europa. Und der P7 folgt.

