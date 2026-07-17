XPENG L03 -Elektro-SUV-Coupé ab 36.600 Euro

XPENG L03 -Elektro-SUV-Coupé ab 36.600 Euro – Mit dem neuen L03 erweitert XPENG seine Modellpalette in Österreich um ein attraktives Einstiegsmodell. Das vollelektrische SUV-Coupé kombiniert modernes Design, hohe Reichweiten, kurze Ladezeiten und umfangreiche Serienausstattung – zu Preisen ab 36.600 Euro. Die ersten Kundenauslieferungen beginnen im vierten Quartal 2026.

Der chinesische Elektroautohersteller XPENG baut sein Angebot in Österreich weiter aus. Mit dem neuen XPENG L03 bringt die Marke ihr bislang kompaktestes Modell auf den Markt und richtet sich damit an Käufer, die ein modernes Elektroauto mit hochwertiger Ausstattung und attraktiver Preisgestaltung suchen. Das neue SUV-Coupé ist ab sofort im Online-Konfigurator verfügbar und kann bei den österreichischen XPENG-Vertragspartnern bestellt werden.

Nach den größeren Modellen G6 und G9 positioniert sich der L03 als neues Einstiegsmodell und soll insbesondere Kunden ansprechen, die den Umstieg auf die Elektromobilität wagen möchten, ohne dabei auf Komfort oder moderne Technologien verzichten zu müssen.

Design & Alltagstauglichkeit

Mit einer Länge von 4,65 Metern ordnet sich der XPENG L03 im Segment der kompakten SUV ein. Seine Karosserie verbindet die elegante Dachlinie eines Coupés mit den robusten Proportionen eines SUV und dem Heck einer Fastback-Limousine. Auffällig sind die bumerangförmigen LED-Scheinwerfer, das durchgehende LED-Leuchtenband am Heck sowie die ausgeprägten Radhäuser.

XPENG legte bei der Entwicklung besonderen Wert auf Aerodynamik, was nicht nur dem Design, sondern auch der Effizienz zugutekommt. Serienmäßig rollt der L03 auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern, das Topmodell „Ultra“ erhält exklusive 20-Zoll-Felgen mit gelb lackierten Bremssätteln. Fünf Außenfarben sowie eine optionale Black Edition bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten.

E-Versionen & Range Extender

Besonders vielseitig zeigt sich das neue Modell bei den Antrieben. Kunden können zwischen Hinterrad- und Allradantrieb sowie zwei Batteriegrößen wählen. Den Einstieg bildet der XPENG L03 RWD Standard Range mit einer 58,3-kWh-LFP-Batterie, 245 PS und einer Reichweite von bis zu 445 Kilometern nach WLTP.

Darüber rangiert der L03 RWD Long Range, der mit einer größeren 71,2-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern erreicht. Für sportlich orientierte Fahrer bietet XPENG den L03 AWD Performance mit 388 PS, Allradantrieb und einer Reichweite von bis zu 440 Kilometern an. Das Spitzenmodell L03 AWD Performance Ultra kombiniert die gleiche Antriebstechnik mit einer nochmals erweiterten Komfort- und Technologieausstattung.

Im Herbst erweitert XPENG das Angebot zusätzlich um eine Range-Extender-Version (REEV). Dabei treibt ausschließlich ein Elektromotor die Räder an, während ein 1,5-Liter-Benziner lediglich als Generator Strom für die Batterie erzeugt. Dadurch sind laut Hersteller bis zu 1.000 Kilometer Gesamtreichweite möglich, davon mehr als 200 Kilometer rein elektrisch.

Laden auf hohem Niveau

Der XPENG L03 basiert auf einer modernen 400-Volt-Plattform. Trotz dieser Architektur erreicht das SUV-Coupé eine maximale Ladeleistung von 236 kW. Dadurch lässt sich die Batterie innerhalb von nur 18 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden.

Zur Serienausstattung aller Varianten gehört außerdem die Vehicle-to-Load-Funktion – V2L. Damit kann das Fahrzeug externe Verbraucher wie E-Bikes, Werkzeuge oder Campingausrüstung direkt mit Strom versorgen.

Innenraum & Ausstattung

Obwohl der XPENG L03 sportlich wirkt, bietet er dank eines 2,85 Meter langen Radstands überraschend großzügige Platzverhältnisse. Auch im Fond genießen die Passagiere ausreichend Kopf- und Beinfreiheit.

Die elektrisch verstellbaren Vordersitze sind serienmäßig beheizbar und belüftet. Im Topmodell kommt zusätzlich eine Massagefunktion hinzu. Soft-Touch-Oberflächen, ein großes Panoramadach und eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung sorgen für ein hochwertiges Ambiente. Der Kofferraum fasst 367 Liter, ergänzt durch einen bis zu 89 Liter großen Frunk unter der Fronthaube.

Moderne Technik serienmäßig

Bereits die Basisausstattung fällt umfangreich aus. Dazu gehören LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Wärmepumpe, elektrische Heckklappe, ein Luftreinigungssystem mit PM2.5-Filter sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel.

Das Cockpit wird von drei digitalen Anzeigen geprägt: einer 8,9 Zoll großen Instrumenteneinheit, einem 15,6 Zoll großen Zentraldisplay und einem beeindruckenden 26,8-Zoll-Head-up-Display.

Auch das Soundsystem gehört bereits zur Serienausstattung. Es umfasst neun Lautsprecher sowie zwei zusätzliche Lautsprecher im Fahrersitz.

Assistenzsysteme und KI-Technologie

Beim Thema Sicherheit setzt XPENG auf ein umfangreiches Paket. Sieben Airbags sowie mehr als 13 Fahrerassistenzsysteme gehören zur Serienausstattung. Darunter befinden sich Notbremsassistent, Spurwechselassistent, Totwinkelwarner, Querverkehrswarner und ein adaptiver Tempomat mit Spurführung.

Im Topmodell L03 AWD Performance Ultra arbeitet zusätzlich der selbst entwickelte Turing AI Chip, der mit einer Rechenleistung von bis zu 750 TOPS die Grundlage für den neuen Next Generation Pilot bildet. Das System ermöglicht hochentwickelte Fahrerassistenzfunktionen auf Level 2+ und bereitet das Fahrzeug auf zukünftige autonome Fahrfunktionen vor. Ergänzt wird das Technikpaket durch das hochwertige XOPERA-Soundsystem mit 18 Lautsprechern, aktive Geräuschunterdrückung sowie einen automatischen Spurwechselassistenten.

Fazit – Mit dem L03 bringt XPENG ein überzeugendes Gesamtpaket nach Österreich. Das neue SUV-Coupé punktet mit modernem Design, hoher Reichweite, kurzen Ladezeiten und einer außergewöhnlich umfangreichen Serienausstattung. Besonders interessant ist die große Auswahl an Antrieben – vom klassischen Elektroauto bis hin zur innovativen Range-Extender-Version. Angesichts des Einstiegspreises von 36.600 Euro dürfte der L03 zu den spannendsten Neuerscheinungen im österreichischen Elektroautomarkt des Jahres 2026 zählen.

Preise XPENG L03

Modell Leistung Batterie Reichweite (WLTP) Preis XPENG L03 RWD Standard Range 245 PS 58,3 kWh bis 445 km 36.600 Euro XPENG L03 RWD Long Range 245 PS 71,2 kWh bis 520 km 39.600 Euro XPENG L03 AWD Performance 388 PS 71,2 kWh bis 440 km 42.600 Euro XPENG L03 AWD Performance Ultra 388 PS 71,2 kWh bis 440 km 47.600 Euro XPENG L03 REEV (Range Extender) Elektroantrieb + Generator 37,25 kWh bis 1.000 km Gesamtreichweite ab 39.600 Euro

Highlightcheck auf einen Blick