XPENG Next-Gen Iron verlässt das Labor und geht in die Öffentlichkeit

XPENG Next-Gen Iron verlässt das Labor und geht in die Öffentlichkeit – Die nächste Generation des humanoiden Roboters, die mit einem äußerst realistischen, menschenähnlichen Design besticht, geht in die nächste Entwicklungsphase. Mit einer Demonstration in einem Einkaufszentrum im chinesischen Shenzhen zeigt man sein Verständnis von „Physical AI“ und unterstreicht die Funktionsfähigkeit und Vielseitigkeit seines Roboters, der noch in diesem Jahr in die Serienproduktion geht. Mit einer bionischen Wirbelsäule, künstlichen Muskeln und flexibler Haut erinnert der Next-Gen Iron an einen Menschen: Der vom chinesischen Hightech-Unternehmen entwickelte Roboter, der im Rahmen des AI Days im vergangenen November erstmals der Weltöffentlichkeit gezeigt wurde, verfügt über 82 Freiheitsgrade. Sie ermöglichen eine menschenähnliche Gangart und Körperhaltung. So kann der Iron 2.0 – den es sowohl in Frauen- wie auch Männergestalt gibt – elegant und wie ein Model den Laufsteg entlangschreiten und vielfältige anthropomorphe Bewegungen durchführen. Die 22 Freiheitsgrade in Händen und Fingern ermöglichen dabei komplexe Bewegungen wie Greifen oder Balancieren.

Menschlichkeit in Roboter-DNA

Der Roboter ist 1,73 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Durch seine „Single Skeleton, Multiple Forms"-Architektur und eine gitterartige Struktur ist der humanoide Roboter der nächsten Generation flexibel anpassbar: So lassen sich verschiedene Körperbauten und Geschlechter abbilden, was unterschiedliche Optiken und Einsatzszenarien ermöglicht.

Strukturell liegt der Schwerpunkt auf einer stark anthropomorphen Konfiguration und Systemintegration des Roboters, die um optische Details wie die bionische Wirbelsäulenstruktur sowie menschenähnliches Schulterblatt und Vorderfuß ergänzt werden. Der Kopf besteht aus einem integrierten 3D-Curved-Display, das verschiedene Emotionen dynamisch ausdrücken und so die Kommunikation verbessern kann.

Im Next-Gen kommen drei Turing AI Chips mit einer Gesamtrechenleistung von 3.000 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) zum Einsatz – der derzeit höchste globale Standard. Kombiniert mit dem vom Unternehmen selbst entwickelten KI-Betriebssystem VLA 2.0 – VLA: Vision-Language-Action – und weiteren Modellen (VLT/VLM), werden Konversation, Bewegung und Interaktion intelligent miteinander verknüpft.

Der humanoide Roboter der nächsten Generation integriert diese Innovationen, um synergetische Fortschritte in Bezug auf Bewegungsleistung, Körperanpassungsfähigkeit und Mensch-Roboter-Interaktion zu erzielen und damit eine nahtlose Mobilitätslösung zu schaffen.

Entwickelt vom Robotics Center

Entwickelt wurde der IRON 2.0 vom 2020 gegründeten Robotics Center. Es umfasst Forschungs- und Entwicklungszentren in den chinesischen Metropolen Shenzhen, Guangzhou, Peking und Schanghai sowie im US-amerikanischen Silicon Valley. Das Ziel ist der Aufbau eines langfristigen, systematischen technischen Rahmens, der sich auf künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) konzentriert. Das Team besteht aus erstklassigen Wissenschaftlern renommierter Universitäten auf der ganzen Welt mit unterschiedlichem technischem Hintergrund, von denen mehr als 60 Prozent über einen Master- beziehungsweise Doktortitel verfügen. Die Forschung umfasst Robotik, künstliche Intelligenz, große Modelle, intelligente Fertigung und Systemtechnik und treibt kontinuierlich die Erforschung von Grenzen in den Bereichen verkörperte Intelligenz, allgemeine Kognition und autonome Entscheidungssysteme voran.

Mithilfe intelligenter Agenten, die die reale Welt verstehen, lernen und entsprechend handeln, will man die kritische Lücke zwischen Kernalgorithmen und Systemarchitektur einerseits und der technischen Verifizierung andererseits schließen. Das Ziel ist es, die allgemeine Intelligenz von der theoretischen Forschung hin zu überprüfbaren, skalierbaren Anwendungen in der realen Welt voranzutreiben.