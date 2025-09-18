XPENG nun auch in Österreich

XPENG nun auch in Österreich – der chinesische Automobilhersteller erweitert sein Vertriebsgebiet für seine Fahrzeuge, sowie den Aftersales-Service inklusive Ersatzteilversorgung. Das Geschäft wird von Deutschland aus durch XPeng Motors Germany gesteuert. Österreich ist damit, wie auch die Schweiz und Deutschland, Teil der XPENG Region Central Europe. Der Vertrieb wird über Handelspartner in Österreich organisiert, Marktstart ist im Oktober 2025.

Man setzt dabei wie in Deutschland auf die Stärken des Vertragshändler-Systems. „Unser Credo ist: Erfolgreiche und Elektroauto-affine Händler mit jahrzehntelanger Markterfahrung sind die besten Verkäufer und Servicepartner und sollen das Gesicht unserer Marke für den Kunden sein. Wir möchten das Unternehmertum der Händler nicht einschränken, sondern fordern und fördern. Dabei wollen wir von ihren Qualitäten und Erfahrungen profitieren“, erklärt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPENG Vertriebsregion Central Europe.

„Wir haben in Deutschland hervorragende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Vertragspartnern gesammelt“, so Schrick weiter. „Es ist uns gelungen, unter recht schwierigen Rahmenbedingungen eine stabile Basis an Vertragshändlern zu gewinnen. Derzeit verfügen wir in Deutschland über 35 Standorte. Und was mich sehr positiv stimmt: Die Händler sagen, dass die Erfahrungen der ersten Monate gut waren, die Zahlen entwickeln sich entsprechend ihrer Erwartungen oder besser und sie arbeiten gerne mit XPENG zusammen. Genau deshalb werden wir dieses Konzept auch in Österreich verfolgen“.

Für den Start der Vertriebsaktivitäten in Österreich stehen fünf Vertragshändlerstandorte in Wien, Salzburg, Graz und Klagenfurt bereit. Bis zum Jahresende plant XPENG, insgesamt zehn Händlerstandorte in Österreich zu eröffnen. Im kommenden Jahr soll das Netz auf 20 Standorte wachsen.

Auch auf dem für Marktneulinge schwierigen Gebiet der Ersatzteilversorgung und des Services hat sich XPENG stark aufgestellt: Eine effektive europäische Ersatzteillogistik sowie ein intelligentes Service-Management-System mit Ferndiagnose und zum Teil Remote-Lösungen stellen einen umfassenden und kompetenten Service für die Kunden sicher. Davon wird Österreich ebenfalls profitieren.

Marktpräsenz in Zentraleuropa

Mit dem Vertriebsstart in Österreich baut XPENG seine Marktpräsenz in Zentraleuropa weiter aus und markiert damit einen weiteren Meilenstein der Marke in Europa. Die Erweiterung der XPENG Vertriebsregion Central Europe um Österreich unterstützt die jüngst kommunizierte Strategie, die europäischen Märkte weiter zu stärken, um die nächste Phase des skalierbaren Wachstums voranzutreiben. Dazu wird sich XPENG auf die Konsolidierung von drei strategischen Gebieten konzentrieren: Northeastern Europe, Southwestern Europe und Central Europe.

Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 in mehr als 60 Märkten weltweit tätig zu sein – mit dem Ziel, die Hälfte seines Umsatzes auf Überseemärkten zu erzielen. Die Strategie von XPENG besteht darin, einen bedeutenden Anteil des europäischen Marktes mit sicheren, kundenfreundlichen, umweltfreundlichen und technologisch fortschrittlichen E-Fahrzeugen zu erobern.

Marktstart mit den aktuellen Modellen

Zum Vertriebsstart bietet man in Österreich die jüngsten Modelle der Marke als Modelljahr 2025 an: das Flaggschiff G9 – Energieverbrauch kombiniert 18,4-20,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; – und das SUV-Coupé G6 – Energieverbrauch kombiniert 17,5-18,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.

Der Fokus bei den aktuellen Modelle ist ganz klar definiert, kraftvoller Elektroantrieb und ultraschnelles Laden. Diese beiden Aspekte prägen die beiden umfassend überarbeiteten Modelle, die bereits auf der nächsten Generation der 800-Volt-Architektur aufbauen. Sowohl der neue XPENG G6 als auch der neue XPENG G9 fahren nun serienmäßig über alle Ausstattungslinien hinweg mit der branchenweit ersten 5C-LFP-Hochvoltbatterie vor. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku kommt ohne seltene Mineralien wie Kobalt, Mangan und Nickel aus, was für mehr Nachhaltigkeit bei uneingeschränkter Leistung sorgt. Dank der enormen Ladeleistung von bis zu 451 kW beim XPENG G6, beziehungsweise 525 kW beim XPENG G9 werden die Akkus innerhalb von nur zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen.