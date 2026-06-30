XPENG Österreich verstärkt Vertrieb mit Branchenprofi Erich Gstettner

XPENG Österreich verstärkt Vertrieb mit Branchenprofi Erich Gstettner –Der chinesische Elektroautohersteller XPENG setzt in Österreich den nächsten wichtigen Schritt auf seinem Wachstumskurs. Mit Erich Gstettner übernimmt ab sofort ein erfahrener Branchenkenner die Vertriebsverantwortung für den heimischen Markt. Gleichzeitig verabschiedet sich Mag. Ferdinand Schelberger, der den Marktstart der Marke in Österreich entscheidend mitgestaltet hat.

Die Elektromobilität gewinnt in Österreich weiter an Bedeutung und mit ihr wächst auch der Wettbewerb unter den Herstellern. Für XPENG, das sich mit seinen technologisch anspruchsvollen Elektrofahrzeugen zunehmend am österreichischen Markt etabliert, steht nun die nächste Entwicklungsphase bevor. Um diese erfolgreich umzusetzen, setzt das Unternehmen auf die Erfahrung eines bekannten Namens der heimischen Automobilbranche.

Mit Gstettner übernimmt ein Manager die Vertriebsleitung, der auf jahrzehntelange Erfahrung im Fahrzeughandel und Importgeschäft zurückblicken kann. Während seiner beruflichen Laufbahn bekleidete er führende Positionen bei Kia Motors Austria sowie der Hyundai Import GmbH und war dort unter anderem maßgeblich am Aufbau moderner Vertriebsstrukturen beteiligt. Besonders im Bereich der Elektromobilität sammelte er früh wertvolle Erfahrungen bei Hyundai und begleitete die Einführung vollelektrischer Modelle in Österreich.

Seine umfangreiche Marktkenntnis sowie seine enge Zusammenarbeit mit dem österreichischen Händlernetz sollen nun dazu beitragen, XPENGs Position im heimischen Markt weiter auszubauen. Dabei steht nicht nur die Gewinnung neuer Vertriebspartner im Fokus, sondern auch die nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Handelsstrukturen.

Fokus auf nachhaltiges Wachstum

XPENG zählt zu den dynamischsten Elektroautoherstellern Chinas und verfolgt auch in Europa ambitionierte Wachstumsziele. Österreich spielt dabei eine wichtige Rolle, denn der Markt entwickelt sich zunehmend offen gegenüber neuen Herstellern, die innovative Technologien und attraktive Preis-Leistungs-Verhältnisse bieten.

Country Manager Georg R. Staudinger sieht in der Personalentscheidung einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Marke: Mit Erich Gstettner gewinne XPENG einen erfahrenen Automobilmanager, der die Transformation der Mobilität seit vielen Jahren aktiv begleite. Seine Vertriebskompetenz, seine Marktkenntnis sowie sein partnerschaftlicher Zugang würden wichtige Impulse für den weiteren Ausbau der Marke liefern.

Gerade in einem Markt, in dem Kunden neben innovativer Fahrzeugtechnik auch auf ein leistungsfähiges Händler- und Servicenetz achten, kommt dem Vertrieb eine Schlüsselrolle zu. Die kommenden Jahre werden daher entscheidend sein, um die Markenbekanntheit weiter zu steigern und zusätzliche Marktanteile im österreichischen Elektroautomarkt zu gewinnen.

Dank an Ferdinand Schelberger

Mit dem Führungswechsel endet gleichzeitig eine wichtige Aufbauphase des Unternehmens. Mag. Ferdinand Schelberger verlässt XPENG Österreich auf eigenen Wunsch mit Ende Juni 2026. Seit dem offiziellen Markteintritt war er wesentlich daran beteiligt, die Vertriebsorganisation aufzubauen und die Marke erfolgreich in Österreich zu etablieren.

Unter seiner Verantwortung wurden erste Händlerpartnerschaften geschlossen, Vertriebsprozesse entwickelt und die Basis für den weiteren Ausbau geschaffen. Für diese Leistungen bedankt sich das Unternehmen ausdrücklich und wünscht Schelberger für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.

Die nächste Entwicklungsstufe

Mit der personellen Neuaufstellung signalisiert man, dass die Aufbauphase abgeschlossen ist und nun der weitere Ausbau im Mittelpunkt steht. Neben einer stärkeren Marktdurchdringung dürfte insbesondere die Erweiterung des Händlernetzes sowie die Einführung weiterer Modellneuheiten eine zentrale Rolle spielen.

Der österreichische Markt entwickelt sich für Hersteller von Elektrofahrzeugen weiterhin dynamisch. Neue Wettbewerber, steigende Modellvielfalt und technologische Innovationen erhöhen den Konkurrenzdruck, eröffnen gleichzeitig aber auch Chancen für Marken mit klarer Strategie und leistungsfähigen Vertriebspartnern.

Mit Erich Gstettner setzt man nun also auf einen Manager, der den heimischen Markt bestens kennt und über umfangreiche Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Vertriebsorganisationen verfügt. Damit schafft das Unternehmen die personellen Voraussetzungen, um seinen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und die Marke langfristig im österreichischen Automobilmarkt zu etablieren.