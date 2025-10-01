XPENG startete den Vertrieb mit 1. Oktober in Österreich – Gleichzeitig nimmt das Unternehmen gemeinsam mit seinen ersten Vertragspartnern den offiziellen Verkauf der Modelle XPENG G6 und XPENG G9 auf. Zunächst wird an vier Standorten in Wien, Klagenfurt und Salzburg gestartet, weitere Händlerbetriebe sind bereits in Planung.

Mit Wirkung zum 1. Oktober übernahm Georg Staudinger die Leitung. Der Oberösterreicher bringt eine bewegte Branchenerfahrung mit Stationen bei Opel Austria, Jaguar Land Rover Austria, FCA/Stellantis Austria und zuletzt bei Fisker mit.