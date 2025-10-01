XPENG startete den Vertrieb mit 1. Oktober in Österreich – Gleichzeitig nimmt das Unternehmen gemeinsam mit seinen ersten Vertragspartnern den offiziellen Verkauf der Modelle XPENG G6 und XPENG G9 auf. Zunächst wird an vier Standorten in Wien, Klagenfurt und Salzburg gestartet, weitere Händlerbetriebe sind bereits in Planung.
Mit Wirkung zum 1. Oktober übernahm Georg Staudinger die Leitung. Der Oberösterreicher bringt eine bewegte Branchenerfahrung mit Stationen bei Opel Austria, Jaguar Land Rover Austria, FCA/Stellantis Austria und zuletzt bei Fisker mit.
Partner für den Start – Zum Auftakt vertraut man auf zwei etablierte Partner im österreichischen Automobilhandel. So die Firma Schmidt Premium Cars GmbH in Wien – Klagenfurt Salzburg und die Czeczil GmbH in Wien. Beide Partner verantworten neben Vertrieb und Beratung auch den kompletten Aftersales-Service inklusive Ersatzteilversorgung.
Händlernetz soll wachsen
Nach dem Start in Deutschland setzt man auch in Österreich konsequent auf das Vertragshändler-Modell. „Unsere Partner sind das Rückgrat unserer Expansion in Europa. Die enge Zusammenarbeit mit etablierten Händlern hat sich bereits in Deutschland bewährt. Derzeit verfügen wir in Deutschland über 40 Standorte, zum Jahresende wollen wir 60 haben – dieses Modell übertragen wir nun auch auf Österreich“, betont Markus Schrick, Geschäftsführer Central Europe.
Bis Jahresende 2025 plant man den Ausbau auf acht Standorte in Österreich, 2026 soll das Netz auf 20 Betriebe wachsen. Das Netzwerk wird österreichweit um weitere Regionen abseits der großen Städte erschlossen, um flächendeckend präsent zu sein und die Marktnähe für Kunden in ganz Österreich zu gewährleisten. Als nächster Standort ist Graz vorgesehen – direkt in der Nähe von Magna Steyr, wo die europäische Fertigung der Modelle G6 und G9 angelaufen ist.
Auch auf dem für Marktneulinge schwierigen Gebiet der Ersatzteilversorgung und des Services hat man sich aufgestellt: Eine effektive europäische Ersatzteillogistik sowie ein intelligentes Service-Management-System mit Ferndiagnose und zum Teil Remote-Lösungen stellen einen umfassenden und kompetenten Service für die Kunden sicher. Davon wird Österreich ebenfalls profitieren.
Technologie & Laden
Zum Marktstart bietet XPENG die jüngsten Modellgenerationen des Jahres 2025 an: So den G6 ab 43.600 Euro mit zwei Batteriegrößen und Heck- oder Allradantrieb und den G9 ab 59.600 Euro Euro und ebenfalls zwei Batteriegrößen und Heck- oder Allradantrieb.
Beim Thema Laden setzt man auf eine 800-Volt-Architektur sowie die branchenweit erste 5C-LFP-Hochvoltbatterie – frei von Kobalt, Nickel und Mangan. Mit einer Ladeleistung von bis zu 525 kW beim G9 – beziehungsweise 451 kW beim G6 lassen sich die Akkus in nur zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen und man verweist im Zuge dessen auf neue Maßstäbe.
Präsenz in Zentraleuropa
Der Österreich-Start ist ein weiterer Meilenstein für XPENG in Europa. Das Unternehmen baut seine Präsenz in der Vertriebsregion Central Europe weiter aus und verfolgt das Ziel, bis Ende 2025 weltweit in über 60 Märkten aktiv zu sein – mit einem erheblichen Umsatzanteil in Übersee.