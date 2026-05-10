Xpeng X9 – Neuer Luxus-Van mit hoher Ladeleistung

Xpeng X9 – Neuer Luxus-Van mit hoher Ladeleistung – als aktuelle Modellneuheit bringen die Chinesen den X9 auf den Markt. Es handelt sich um einen 5,32 Meter langen vollelektrischen Van mit einer eher ungewöhnlichen 2-2-3-Sitzkonfiguration, wobei die beiden mittleren Sitze mit bis zu 180 Grad Neigungsverstellung und Massagefunktion höchsten Komfort versprechen.

Das Fahrzeug verfügt unabhängig vom Antrieb über Allradlenkung und eine 800-Volt-Architektur, die bei bis zu 542 Kilowatt Ladeleistung eine Erhöhung der Batteriekapazität von 20 auf 80 Prozent in rund zehn Minuten ermöglichen soll.

Den Xpeng X9 gibt es als Fronttriebler mit 235 kW (320 PS) und zwei Batterieoptionen sowie als 370 kW (503 PS) starke Allradversion. Je nach Ausführung werden Reichweiten von bis zu 615 Kilometern genannt. Die Preise beginnen bei 77.600 Euro und gehen bis 81.600 Euro.