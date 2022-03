Yamaha Außenborder für Windy Boats

Yamaha rüstet verschiedene Sportcruiser des norwegischen Sportbootbauers Windy Boats mit Außenborder aus. Die Folge einer weiteren Kooperation von Yamaha mit dem Sportboothersteller.

So bekommt das SR44 Yamahas Spitzenmodell XTO 425hp V8 mit 5,6 Litern Hubraum. Auch das Windy Boats SR28 CC erhält verschiedene Außenbordmotoren der Segmente Premium und High Power. So ist künftig das 8,50 Meter lange Boot beispielsweise mit dem neuen 300hp V6 erhältlich. Yamaha bietet dazu auch die komplette Kontroll- und Steuerungstechnik inklusive Instrumentierung an. Die Vereinbarung mit Windy Boats ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt.

