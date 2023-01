Yamaha baut bei Bootsmotoren weiter aus

Yamaha baut sein Portfolio bei Bootsmotoren weiter aus. Nach man 2018 den XTO 425hp V8 eingeführt hat, kommen nun weitere Varianten des Direkteinspritzers auf den Markt. Mit dem neuen Flaggschiff XTO 450hp V8 kann man den Außenborder an noch größeren und schwereren Booten einsetzen. Zudem gibt es mit dem XTO 400hp V8 eine weitere, etwas niedrigere Leistungsstufe.

Die Motoren verfügen über ein neues, leistungsstarkes Lichtmaschinensystem für schnelleres Aufladen der Bordbatterien. So kann man im Ruhezustand des Motors mehr elektrische Verbraucher ohne Generator betreiben. Bestandteil der beiden neuen XTO ist auch die elektrische Lenkung Digital Electric Steering, wodurch eine kompaktere Bauweise entsteht. Bootsbauer können so einen flacheren Heckspiegel mit mehr Nutzfläche schaffen.

Die beiden 2,8-Liter-Vierzylinder-Topantriebe 150hp und 200hp erhalten ein Upgrade. Optisch lehnen sie sich stärker an die V6-Außenborder an. Sie sind künftig mit der elektrohydraulischen Lenkung (EHS) von Yamaha ausgestattet. Die erfordert geringeren Wartungsaufwand und benötigt durch den Einbau ins Motorgehäuse weniger Platz. Die 150hp- und 200hp-Motoren lassen sich zudem einfacher mit der Joystick-Bootssteuerung Helm Master EX verbinden. Die neuen Außenborder sind ab dem dritten Quartal verfügbar. (aum)

