Yamaha bringt Sondermodell T-Max

Yamaha bringt Sondermodell T-Max – 2026 ist es 25 Jahre her, dass Yamaha mit dem T-Max 500 die Roller-Welt revolutionierte und einen Maxi-Scooter mit den Motorleistungen und Fahrwerkskomponenten eines Motorrads auf die Straße brachte. Zum Jubiläum der Baureihe, die das Sport-Scooter-Segment schuf, gibt es das Sondermodell „25th Anniversary“.

Es ist mit einigen besonderen Merkmalen ausgestattet, darunter eine rote Sitzbank mit Doppelnähten und geschweißten Säumen, 3-D-Embleme sowie eine durchgehende Verkleidung in Dark Grey Metallic mit kontrastierenden Bumerangs in Light Grey. Darüber hinaus gibt es eine Motorschutzabdeckung mit einem klar eloxierten Ring und spezielle behandelte 15 Zoll-Felgen. Das Editionsmodell wird ein Jahr lang angeboten.