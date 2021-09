Yamaha R-Serie im Ex-Race-Look

Die Yamaha R-Serie kommt als „World GP 60th Anniversary“-Edition im Ex-Race-Look der 60er-Jahre. 1964 feierte Yamaha mit Phil Read den ersten Weltmeistertitel in der 250er-Klasse. Nur drei Jahre nach dem Debüt auf Europas Rennstrecken.

Die Grand-Prix-Maschine trug damals erstmalig eine weiße Verkleidung mit rotem Streifen und einer roten Vorderradabdeckung. Das hatte Glück gebracht und prägte 20 Jahre lang die GP-Maschinen der Marke.

Zur Erinnerung an 60 Jahre Motorradrennsport bietet Yamaha nächstes Jahr die R1, R7, R3 und R125 in dieser ikonischen Lackierung mit dem roten „Speedblock“ an. Die vier „World GP 60th Anniversary“-Modelle erhalten außerdem eine rote vordere Radabdeckung und goldene Felgen.

Eine gelbe Startnummerntafel vorne, ein Jubiläumsemblem und ein roter Streifen über Tank und Heck, vervollständigen den Ex-Race-Look der speziellen Yamaha R-Serie. Verfügbar ist die Sonderedition voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2022. Preise nannte Yamaha noch nicht.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp