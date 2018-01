Yamaha R6 Cup – Einschreibung jetzt!

Yamaha R6 Cup – Einschreibung jetzt! 2018 wird der Yamaha R6 Cup powered by Bridgestone in der Alpe Adria International Motorcycle Championship neu geschaffen. In dieser Meisterschaft wirken insgesamt acht Föderationen zusammen: Italien, Österreich, Tschechische Republik, Polen, Ungarn, Slovakei, Slowenien und Kroatien.

Die Fakten: Gefahren werden 6 Veranstaltungen mit jeweils 2 Wertungsläufen, was sich zu einem Championat von 12 Rennen addiert. Gefahren werden diese Rennen auf dem Slovakia-Ring (Slowakei), dem Autodrom Poznan (Polen), dem Pannonia-Ring (Ungarn), dem Red Bull Ring (Österreich), dem Autodrom Grobnik (Kroatien) und in der Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland). Damit darf man schon infrastrukturell getrost von einer „echten“ Europa-Meisterschaft sprechen.



Vor dem Saisonauftakt, der am Wochenende des 04.–06. Mai 2018 auf dem Slovakia-Ring stattfinden wird, ist an gleicher Stelle und in gleicher Woche (01.–02. Mai 2018) ein offizielles Eröffnungstraining geplant.

Der Kalender

04. – 06. Mai 2018 Slovakia-Ring Slowakei

25. – 27. Mai 2018 Aotdrom Poznan Polen

29. Juni – 01. Juli 2018 Pannonia-Ring Ungarn

27. – 29. Juli 2018 Autodrom Grobnik Kroatien

31. August – 02. September 2018 Red Bull Ring Österreich

05. – 07. Oktober 2018 Motorsport Arena Oschersleben Deutschland

Teilnahme

Es stehen insgesamt 40 rennfertige Yamaha YZF-R6 zum Verkauf. Diese sind nach Stocksport-Reglement mit feinsten Tuning-Teilen veredelt worden, darunter die GYTR-Yamaha-Racing-ECU inklusive Kabelbaum und eine Remus-Komplettanlage. Gefahren wird mit Einheitsreifen der Marke Bridgestone, vorgesehen ist dafür der Racing-bewährte R 11 Pneu. An der Strecke selbst, werden alle gängigen Servies angeboten. Dabei muss kein Teilnehmer einen Ersatzteil-Hort mit sich bringen, sondern es gibt einen Reparatur-Service, sowie gezielte, strukturierte und organisierte Logistik-Unterstützung für alle Teilnehmer.

Der Yamaha R6 Cup powered by Bridgestone ist offen für Teilnehmer aller Nationen und Föderationen – und somit auch für Deutschland, Schweiz und Österreich. Weitere Informationen auf der offiziellen Website des Yamaha R6 Cup powered by Bridgestone.