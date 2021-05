Yamaha XSR 125 – Neu in der Leichtkraftradklasse

Yamaha bringt – neu in der boomenden Leichtkraftradklasse die XSR 125. Sie ist ab Juni erhältlich. Und orientiert sich mit Design und dem Deltabox-Rahmen an den größeren Modellen der Sport-Heritage-Baureihe. Der Motor ist der gleiche wie in der MT-125 und R 125. Er schöpft mit 11 kW/15 PS das Leistungslimit in der Klasse voll aus.

Das 17-Zoll-Vorderrad wird in einer Upside-down-Gabel mit 37 Millimetern Durchmeser geführt. Scheinwerfer und Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Die Reifen haben ein leichtes Blockprofil. Die Sitzhöhe der Yamaha XSR 125 beträgt 81 Zentimeter. Das Cockpit liefert die Fahrinformationen in einer LCD-Anzeige. Hell auf dunklem Hintergrund. Zur Ausstattung gehören außerdem eine gesteppte Sitzbank, lackierte Kotflügel und Aluminiumteile. Die Yamaha XSR 125 ist in Rot, Schwarz und Gelb erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp