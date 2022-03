Yamaha – Zwei neue Elektroroller

Yamaha bringt gleich zwei neue Elektroroller auf den Markt. Zunächst kommt die nächste Generation des Neo’s auf die Straße. Diesmal elektrisch statt mit Verbrennungsmotor.

Die charakteristischen Doppelscheinwerfer hat man übernommen, aber neu interpretiert. Einen Prototyp des 50-Kubik-Äquivalents hat Yamaha bereits 2019 unter dem Namen E02 in Tokio präsentiert.

Kurz darauf soll ein Modell für das Leichtkraftrollersegment (125er-Klasse) folgen.

Pate stand der Prototyp E01, ein Name steht aber noch nicht fest. Mit ihm will Yamaha auch ein Leihroller-Pilotprojekt in einer europäischen Metropole starten. Auch in Planung ist ein S-Pedelec-ähnliches Hybrid-„Moped“ mit maximal 45 km/h. Die Partner Fantic und Minarelli sollen das Konzeptfahrzeug B01 zur Serienreife weiterentwickeln.

Außerdem will Yamaha Ende des Jahres mit einer eigenen Pedelec-Produktion beginnen. Das Unternehmen hat in den vergangenen 30 Jahren bereits rund sieben Millionen E-Antriebe für Fahrräder produziert.

Der Motorrad- und Motorenhersteller ist seit Ende vergangenen Jahres auch Mitglied einer Initiative zur Förderung klimaneutraler Kraftstoffe. Der Allianz gehören noch Toyota, Mazda, Subaru und Kawasaki an.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp